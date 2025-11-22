無懼中國全球追捕! 沈伯洋現身荷蘭 分享認知作戰威脅

政治中心／陳妍伶、欒秉宙 台北報導

民進黨立委沈伯洋受到中國全球追捕，但他不但上周快閃德國，這周又現身荷蘭海牙的國際刑事法院，而且他不是被逮，是來參加國際自由聯盟的年度會議，對中國的諷刺意味，更加濃厚。綠委大酸，證明中國就是紙老虎。

立委（民）沈伯洋：「大家好我現在人在荷蘭的海牙。」

穿著外套、圍著圍巾，民進黨立委沈伯洋現身荷蘭，跟范雲一起參加國際自由聯盟的年度會議，將分享中國認知作戰威脅。

沈伯洋還特別來到位在荷蘭海牙的國際刑事法院，這是一個超越國家的獨立司法組織，會針對犯下種族滅絕罪、戰爭罪的人，進行調查審判，最著名的遭通緝者，就是俄羅斯總統普丁，他要是前往國際刑事法院的締約國，就可能被逮。相較之下，被中國全球追捕的沈伯洋，接連前往德國、荷蘭，連國際刑警組織都打臉中方發布的逮捕令，更加諷刺！

立委（民）沈伯洋：「作為民主的守衛者，結果我現在反而被獨裁政權所通緝，但是我們不會感到畏懼，中國的劇本就是要大家失望，失望以後仇恨仇恨之後冷漠，冷漠之後恐懼，他們對我都做過這些事情，這些劇本對我沒有效果。」

立委（民）王定宇：「沈伯洋用他在國際自由民主國家，來去自如，證明中國根本是紙老虎，國際法庭應該要聲討這樣子的，國際麻煩製造者中國。」

面對中國威脅，沈伯洋一次次站上國際舞台，用實際行動，破解獨裁。





