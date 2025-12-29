無懼中國圍台軍演！台股指數再創歷史新高 許美華：打了國共一個大巴掌

即時中心／梁博超報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。不過台股指數無畏軍演，創下歷史新高，科技專家許美華對此直言，台股表現「根本是打了共產黨和國民黨一個大大的巴掌！」同時她更批評國民黨跟鄭麗文竟在此刻選擇大罵賴政府及民進黨，「真看不出來跟《人民日報》社論和國台辦發言人有什麼不同？」

許美華昨深夜在臉書發文，「一直覺得台灣的今天很像狄更斯筆下的《雙城記》，『最好的時代，也是最壞的時代』，聽起來很詭譎、矛盾；但又極度真實，今天台股回應中共軍演的表現，就是最好的例證。」共軍昨天早上宣佈大規模環台軍演，「果然，完全不意外」，國民黨第一時間發文大罵賴政府挑釁，黨主席鄭麗文稱「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉！」她直言，如果把國民黨跟鄭麗文的名字遮掉，「真的看不出來跟《人民日報》社論和國台辦發言人有什麼不同？」

許美華痛批，「面對胖虎武力威脅不只不敢說一句重話，還轉過頭來指責努力保護自己的大雄」，台灣有國民黨這種在野黨，還是國會、地方政府最大黨，才是倒了八輩子的霉吧！「國民黨跟鄭麗文的回應，完全配合中共軍演節奏唱和，用意當然在為壓制台灣社會的自主和對抗意志。」

但跟國民黨反應完全相反的對照組，是台灣股市的表現，打了共產黨和國民黨各一個大大的巴掌。許美華指出，任何國家的敵對國宣布軍演，照理說對股市絕對是利空消息；但台股硬是走一個完全不甩習大大的走勢，台股盤中和收盤指數雙創下新高，護國神山台積電更是創下收盤1,530元的新天價。

「人兩腳錢四腳，股價就是錢堆出來的，人嘴巴上再怎麼不理性，都不會跟錢過不去。」就在週末全台4級地震、週一上班日一早迎來中共軍演消息，台灣股市卻繼續創下新高，這是什麼魔幻劇情！

許美華也回顧30年前的台海危機，中國為了干擾1996年台灣首次總統直選，對台灣發射飛彈，形成台海危機事件。「當年雖然有李登輝的18套劇本穩住社會人心，但投資人在中國飛彈試射恐懼下，還是大賣股票和房地產，引發台股指數從1996年初的7,000多點，一度跌到8月的4,500多點。」

30年過去，台灣股市面對中共軍演居然硬是不低頭，直接衝出創新高的行情，許美華認為，這是超越金錢意義的挺台灣行動，真是讓人感動。這就是台灣硬底的經濟實力，這就是台灣社會的韌性，台灣已經不是30年前的台灣了。「台灣人，在這個最好也是最壞的歷史時刻，一起撐過去！」

