社會中心／綜合報導

民進黨立委沈伯洋日前遭中國立案調查，並被揚言全球抓捕，外界擔憂他到國外考察，恐面臨「被消失」風險。不過，沈伯洋先前先是到德國國會作證後，今（21）日更前往荷蘭出席國際自由聯盟會議，無懼中國跨境鎮壓的威脅。

穿著外套、裹著圍巾，民進黨立委現身荷蘭，再度自錄影片，要向外界宣布，他又出國啦！

立委沈伯洋說，我在ICC，所謂的國際法庭，這個國際法庭其實就是獨裁者，不管是戰爭罪還是大屠殺被審判的地方，這真的非常諷刺，就是說作為民主的守衛者，結果我現在反而被獨裁政權所通緝，但我們不會感到畏懼。

廣告 廣告





無懼中國恫嚇！沈伯洋前往荷蘭 出席國際自由聯盟會議

沈伯洋前往荷蘭出席國際自由聯盟會議（圖／范雲臉書）









向中國再嗆聲，就因為日前被列入「台獨頑固分子」制裁清單後，重慶市公安局於上個月更片面宣稱以涉嫌「分裂國家罪」對沈立案偵查，甚至威脅將透過「國際刑警組織」發布「紅色通緝令」全球抓捕，卻立刻被國際刑警組織打臉，沈伯洋更是沒在怕的！

立委沈伯洋說，我也知道很多的台派，最近心情也都比較失望，畢竟很多爛法案不斷被通過，但我要告訴大家，中國的劇本就是要大家失望，失望以後仇恨，仇恨之後冷漠，冷漠之後恐懼，他們對我都做過這些事情，這些劇本對我沒有效果，我相信對台灣人也不會有效果。





無懼中國恫嚇！沈伯洋前往荷蘭 出席國際自由聯盟會議

沈伯洋前往荷蘭出席國際自由聯盟會議（圖／民視新聞）









沈伯洋這回跟著同黨立委、也是擔任「國際自由聯盟副主席」的范雲，出席該聯盟第209屆執行委員會會議。兩人將還將針對針對「政治操弄時代下的民主防衛」及「常態性危機政治」等議題，與全球自由民主政黨代表進行深度座談。用實際行動繼續為台灣奮戰！

















原文出處：無懼中國恫嚇！沈伯洋前往荷蘭 出席國際自由聯盟會議

更多民視新聞報導

故意的？鄭麗文竟出席「抗日紀念講座」 綠委轟：老大哥中共授意

游盈隆點名蔡英文對戰蔣萬安 王世堅:她確實國內最強

民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了

