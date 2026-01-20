無懼中國抵制 日本2025年外國遊客人次首超4000萬創新高

儘管因為北京與東京之間的外交爭端持續延燒，去年12月來自中國的遊客人數大幅下降，日本國土交通省今天(20)日表示，2025年赴日旅客人數創下歷史新高。

日本2025年接待了4,270萬人次赴日旅客，超越2024年創下的近3,700萬人次記錄。不過，上個月來自中國的觀光客人數，較前一年同期下降了45%左右，來到約33萬人次。

日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)去年11月暗示，東京可能對任何攻擊台灣的行為進行軍事干預，引發了中國的強烈外交反彈。中國隨後敦促其公民避免前往日本。

根據官方數據，中國一直是日本群島最大的觀光客來源國，2025年前9個月有近750萬人次訪日，佔外國遊客總數的四分之一。

受到日圓走弱影響，中國觀光客在第三季消費了相當於37億美元的資金。

然而，日本國土交通省大臣金子恭之(Yasushi Kaneko)表示，遊客總數首度突破4,000萬人次，是一項「重大成就」。