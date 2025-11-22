無懼中國通緝現身國際刑事法院！沈伯洋：台灣與民主同盟站在一起

沈伯洋前往荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，出席國際自由聯盟會議。 圖：翻攝沈伯洋臉書

[Newtalk新聞] 中共近日宣布對民進黨立委沈伯洋展開調查並威脅要「全球抓捕」，但沈伯洋不受影響，12日抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，21日又和民進黨立委范雲赴荷蘭出席國際自由聯盟會議。沈伯洋前往荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院時表示，不會畏懼中國紅色通緝令，此行會努力拓展外交，讓國際知道台灣與所有民主同盟站在一起。

沈伯洋深夜發布他在國際刑事法院前的自拍影片提到，他現在人在國際刑事法院，這裡是獨裁者在戰爭罪或大屠殺被審判的地方，非常諷刺的是，作為民主的守衛者，結果他現在反而被獨裁政權所通緝，但他不會感到畏懼。他知道很多台派最近的心情都比較失望，畢竟很多爛法案不斷被通過。

沈伯洋指出，中國的劇本就是要大家失望，失望以後仇恨、仇恨之後冷漠、冷漠之後恐懼，中國對他做過這些事情，但這些劇本對他沒有效果，相信這對台灣人也不會有效果，希望大家留著氣力，這會是一場長期抗戰。稍後他就要進去國際刑事法院，這裡是自由世界跟獨裁政權對陣的最後法治界限，深具意義。

關於此行，沈伯洋說，他是受國際自由聯盟的邀請前往荷蘭，在此聯盟中，有近百個政黨，民進黨是其中之一，自由世界的政黨會討論現在身在與獨裁政權對抗的時代，到底應該要怎麼做。此行會努力拓展台灣外交，讓各界知道台灣處境，以及讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起，希望把這個勇氣帶給台灣民眾。

