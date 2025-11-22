無懼中國通緝現身國際刑事法院！沈伯洋：台灣與民主同盟站在一起
[Newtalk新聞] 中共近日宣布對民進黨立委沈伯洋展開調查並威脅要「全球抓捕」，但沈伯洋不受影響，12日抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，21日又和民進黨立委范雲赴荷蘭出席國際自由聯盟會議。沈伯洋前往荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院時表示，不會畏懼中國紅色通緝令，此行會努力拓展外交，讓國際知道台灣與所有民主同盟站在一起。
沈伯洋深夜發布他在國際刑事法院前的自拍影片提到，他現在人在國際刑事法院，這裡是獨裁者在戰爭罪或大屠殺被審判的地方，非常諷刺的是，作為民主的守衛者，結果他現在反而被獨裁政權所通緝，但他不會感到畏懼。他知道很多台派最近的心情都比較失望，畢竟很多爛法案不斷被通過。
沈伯洋指出，中國的劇本就是要大家失望，失望以後仇恨、仇恨之後冷漠、冷漠之後恐懼，中國對他做過這些事情，但這些劇本對他沒有效果，相信這對台灣人也不會有效果，希望大家留著氣力，這會是一場長期抗戰。稍後他就要進去國際刑事法院，這裡是自由世界跟獨裁政權對陣的最後法治界限，深具意義。
關於此行，沈伯洋說，他是受國際自由聯盟的邀請前往荷蘭，在此聯盟中，有近百個政黨，民進黨是其中之一，自由世界的政黨會討論現在身在與獨裁政權對抗的時代，到底應該要怎麼做。此行會努力拓展台灣外交，讓各界知道台灣處境，以及讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起，希望把這個勇氣帶給台灣民眾。
更多Newtalk新聞報導
中共施壓日本堅不向人民幣下跪！胡采蘋點出「2關鍵」：台灣沒有這種決心與覺悟
民進黨彰化縣長將採「類民調」 邱建富：達成這「原則」就願賭服輸
其他人也在看
遭中共大動作通緝！沈伯洋沒在怕「現身國際法庭」 預言中國施壓下一步
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，揚言全球通緝抓捕，對此沈伯洋於21日晚間在臉書發文透露，自己目前在位於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC），將努力拓展外交、讓全球都知道台灣與民主同盟站在一起。沈伯洋指出，近期不斷有爛法案被通過，就是因為中國想讓台灣人「從失望衍生仇恨」。沈伯洋21日......風傳媒 ・ 1 天前
不怕中國抓捕！范雲、沈伯洋赴荷蘭海牙 民進黨：分享中對台威脅
[Newtalk新聞] 民進黨國際部今（22）日表示，民進黨立委范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟，代表民進黨參與第209屆執行委員會。民進黨說，兩位立委將在會中分享中共勢力對台灣發起的認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰所帶來的威脅與挑戰，盼藉此機會促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。 民進黨國際部今發出新聞稿表示，范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟（Liberal International, LI），代表民進黨參與第209屆執行委員會，並參與亞洲自由聯盟(CALD)與歐洲自由民主聯盟(ALDE)論壇。國際自由聯盟為全球支持自由主義的政黨所結合的國際政治組織，民進黨為重要參與政黨之一，固定每年派員參與盛事。 民進黨國際部指出，范雲去年當選國際自由聯盟副主席，同時身兼「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」共同主席及立法院「台灣與歐洲社會民主及抗威權國家國會友好連線」會長；沈伯洋則擅長研究威權政體資訊戰與認知作戰。兩位立委將在會議中擔任與談人，透過在立法院的經驗，分享台灣推進民主、自由與人權的歷程，讓來自全球數十個國家上百位的政治工作者與意見領袖更深入瞭解並支持新頭殼 ・ 1 天前
月世界成垃圾山！ 民進黨曝主嫌李有財「由藍轉綠」：違反紀律開除黨籍
高雄月世界地景被發現遭非法倒數百公噸垃圾成「垃圾山」，而主嫌則是岡山區碧紅里長李有財、李子森父子等人，其中李姓父子等3人昨（21）日遭裁定收押禁見。民進黨今（22）日表示，「李有財嚴重違反本黨紀律，本黨將依規開除黨籍」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
福島食品管制解禁 李彥秀：蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了
日本福島5縣食品管制進口14年，衛福部食藥署昨宣布即起取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗禁令。國民黨立委李彥秀今批評，「蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了」，歷史會記住這一天。太報 ・ 1 天前
以空襲加薩傷亡慘重 停火協議搖搖欲墜
記者賴名倫／綜合報導 卡達「半島電視臺」（Al Jazeera）報導，以色列空軍19日起空襲加薩地區，釀成嚴重傷亡；儘管武裝組織哈瑪斯批評此舉宛若「屠殺」，不青年日報 ・ 1 天前
無懼大陸公安立案偵查 沈伯洋現身國際法庭：沒在怕
大陸公安局日前宣布將民進黨立委沈伯洋立案偵查，甚至傳出海外追緝的可能。沈伯洋為證明他沒在怕，繼日前到德國後，昨（21日）深夜又發文，透露他目前人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court），強調不會感到畏懼，會努力拓展外交，讓國際知道台灣和所有民主同盟站在一起。中天新聞網 ・ 1 天前
赴海牙參加自由聯盟會議 沈伯洋強調國際合作 (圖)
民進黨立委沈伯洋赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，他說各國的國會議員透過這樣的組織與合作，向中國傳遞「挺台灣」的訊息。中央社 ・ 1 天前
不畏中國通緝！沈伯洋人在荷蘭 范雲：無所畏懼為台灣奮戰
中國重慶市公安局日前以「涉嫌分裂國家」為由，對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並透過官媒放話要對沈伯洋展開「全球通緝」。不過沈伯洋則不畏中國威脅，並到德國出席聽證會。而民進黨立委范雲今(21)日透露，她和沈...華視 ・ 1 天前
MIT小巨人3》結合在地小農 「嘉義香」走向國際
「慶生堂化粧品公司在嘉義起家，扎根嘉義，更將地方風土轉化為彩妝產品靈魂。」慶生堂總經理王祈晴說，這幾年公司與在地小農合作，採用蘭花、夜來香精油、香蕉花、蜜香紅茶、阿里山高山茶、阿里山小油菊、紅骨仙草等農產品作為化妝品原料，打造自然無毒在地化且潔淨的品牌路線，要讓「嘉義香」打入國際市場。自由時報 ・ 1 天前
國台辦才放話「跨國鎮壓」 沈伯洋現身國際刑事法院：沒在怕
民進黨立委沈伯洋近日遭大陸公安局立案偵查，不過他依舊老神在在，日前與范雲前往荷蘭出席國際自由聯盟會議，昨（21）日深夜透過臉書表示，他目前人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，強調不會因為被通緝感到畏懼，會努力拓展外交，讓國際知道台灣和所有民主同盟站在一起。中時新聞網 ・ 1 天前
沈伯洋范雲赴荷發表專題演說 盼與盟友守護印太和平
（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天表示，立委范雲、沈伯洋代表民進黨赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議並發表專題演說，談及中共勢力對台灣所帶來的威脅與挑戰，盼藉此機會促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。中央社 ・ 1 天前
田野調查結合日語教學 大葉大學應日系國際移動師資教學活動
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學應用日語學系邀請日本奈良教育大學榮譽教授岩本廣美蒞校，展開為期四天互傳媒 ・ 1 天前
沈伯洋赴荷蘭「國際法院外留影」 王定宇曝三意義：證明中國是紙老虎
中國公安機關日前以「涉嫌分裂國家」為由，立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒更揚言將展開全球抓捕，不過沈伯洋繼日前赴德國出席聽證會後，近日再與同黨立委范雲前往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，兩人更特地在國際刑事法院（ICC）前留下合照。對此，民進黨立委王定宇今（22）日直言，沈伯洋多次出訪，證明了中國根本就是紙老虎，而沈伯洋的現身說法，也強而有力地為台灣的自由民主發聲、彰顯對抗獨裁者的真實意義。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
沈伯洋一畫面戳破「中國紙老虎」 王定宇分析3層意義
中國官方宣稱立案偵查的民進黨立委沈伯洋與立委范雲赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，兩人還在海牙國際刑事法院（ICC）前合影，掀起熱議。民進黨立委王定宇今（22日）直言，沈伯洋多次公開出訪，證明中國所謂「全球追緝」根本是紙老虎、毫無作用，該畫面更有具彰顯國際正義、呼籲對抗獨裁者等3層意義。自由時報 ・ 1 天前
梅根再犯皇家規範！房內僅3人卻要「報完整頭銜」
國際中心／尤乃妍報導英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）登美版《Harper's BAZAAR》封面，並接受專訪。美國作家凱特琳格林尼吉（Kaitlyn Greenidge）提到在採訪時，管家竟在僅有三人的房間內高喊梅根完整頭銜，場面尷尬再次掀起討論。民視 ・ 19 小時前
李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
韓國啦啦隊女神李多慧已在台灣發展多年，不久前個人YT頻道更是突破百萬訂閱，令她相當感動，然而最近她則是在IG上分享自己在台中高鐵站的熱舞影片，撫胸熱舞+電眼樣樣來，短短時間就獲得超過10萬人次的按讚，掀起熱議。中天新聞網 ・ 1 天前
李多慧高鐵站「16秒辣舞片」撫胸超犯規！透膚太貼惹網暴動：頭暈目眩
味全「小龍女」李多慧是第一位來台發展的南韓啦啦隊女神，接地氣的她近日再度掀起社群話題。她在Instagram 上分享一段於 台中高鐵站熱舞的短影片，短短16 秒的畫面曝光後，立刻引爆超過162萬次觀看，網友直呼「太辣太可愛」、「看暈」，更有人笑稱：「今天也搭高鐵，怎麼沒遇到本人！」留言區瞬間被粉絲灌爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃園街頭驚見「汽車版移動城堡」載滿雜物 網熱議
桃園市 / 綜合報導 桃園有民眾在街頭拍到一輛轎車，車頂至後車尾載滿大型雜物，奇特景象引發關注。影片中可見，轎車引擎蓋微微凸起，前擋風玻璃有蜘蛛網裂痕，後座車頂至車尾載滿行李箱、沙發，以及大型物件，並用繩索綁住後車門把固定。整輛車呈現前高後低的狀態。影片分享到網路後，引發網友熱議。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
李多慧48kg水蛇腰菜單曝光 「超神果昔」不挨餓還能狂瘦
人氣啦啦隊女神李多慧來台打拚已逾3年，不僅在球場展現驚人的活力，私下的她更是十分親民又甜美。身材火辣的她長期維持48公斤，讓不少粉絲都好奇她如何長年維持好身材，最近，她終於透過YouTube頻道公布日常飲食控制心法，影片一曝光又迅速衝破10萬點閱，吸引眾人熱烈討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前