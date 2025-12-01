無懼中國！日相高市早苗高支持度 濱崎步的零觀眾演出

記者李鴻典／台北報導

政治評論員吳靜怡今（1）天撰文，即便世界總是殘酷，但她們溫柔的撐著世界，從日本首相高市早苗的高支持率，到日本天后濱崎步的零觀眾演出！

濱崎步上海演唱會遭取消，空場唱完整場，IG狂轉發「繁體中文報導」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

吳靜怡寫道，濱崎步原定於11月29日在中國上海舉行的演唱會，突然在前一天被主辦方以不明原因取消，但舞台、燈光、音響在中、日工作人員努力下都已搭建完成，媒體廣泛猜測，這與日本首相高市早苗的台灣相關發言有關。

吳靜怡說，高市曾在國會中強調「台灣有事即日本有事」，引發中國的反彈，導致文化交流受阻，包括上海的動漫活動也連帶取消，「我無意對我不了解的事情發表評論」站在第一線的濱崎步沒有選擇退縮，她在空蕩蕩的場地內，從第一首歌唱到安可，全程上萬座位無觀眾表演，並在社群上分享心情，表達對粉絲的歉意。

這一幕不僅撼動了全球粉絲，還在日本國內引發熱議，濱崎步的零觀眾演出，不僅是藝術家的堅持，更是溫柔的抗議，國際報導指出中國對日本開始展開侮辱性措施，並暗示這情況只會更加劇文化隔閡和對立。

高市早苗的女性外交手腕溫柔，卻堅毅的撐起日本國際立場！吳靜怡說，同一時間，高市早苗的民調數據如同一面鏡子，對映出即便日本與中國之間因「台灣有事」發言與安全政策出現摩擦，日本社會卻沒有因此轉向恐懼或退縮。

日本首相高市早苗。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

吳靜怡指出，根據11月底的最新調查，日經新聞與電視東京的民調顯示，高市內閣支持率達75%，較上月微升；產經新聞與FNN調查為75.2%；NNN與讀賣新聞為72%；毎日新聞為65%；朝日新聞則接近7成。

這些數字維持在超高水準，尤其在自民黨支持度達89%、維新會支持度達82%，分析指出，支持率高的原因在於高市對中國問題的堅定態度，日本社會期待長期政權的穩定與積極外交。

吳靜怡說，高市早苗以高支持率撐起政治世界，濱崎步以零觀眾演出溫柔回擊文化衝突，在世界看似殘酷的時候，她們選擇用自己的方式溫柔地撐住世界。因為民主，才有我們喜歡的表演和愛聽的音樂。

