無懼初選激戰！高雄市府驚爆性侵案 林岱樺開第一槍

民進黨高雄市長初選進入倒數階段，立委林岱樺今（4）日一早展開車掃行動前，針對高雄衛生局官員性侵少女案件公開發聲，成為4位初選候選人中首位對此案表態者。林岱樺向可能存在的其他受害者喊話，強調她願意陪伴受害者走完這一程，並重申市民的安全與尊嚴比初選更重要。

林岱樺。(圖/中天新聞)

在昨日民進黨高雄市長初選舉行電視政見發表會後，林岱樺今日從仁武服務處出發進行車掃，走入街頭巷弄回應民眾支持。她在出發前特別提及近日高雄發生的衛生局官員性侵少女案，表示這是社會安全破口出現的重大警訊，這對任何城市而言都是嚴肅事情。

林岱樺指出，市民是她心中最軟的一塊，她最在意的，是不是還有受傷害而不敢走出來、因為害怕而默默承受恐懼的人。如果還有在默默承受痛苦、不敢走出來的受害者，她喊話，「妳不會是單獨的，不會是孤單的，岱樺願意站在妳旁邊，陪妳走完這一程。」

林岱樺強調，儘管初選相當重要，但市民的安全跟尊嚴比任何事情都更重要，這是她在車掃出發前必須表達對此案件的關心。林岱樺是高雄衛生局性侵案爆發後，至今4位民進黨初選參選人中，首先公開評論及呼籲的候選人。

