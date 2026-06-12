無懼大盤上沖下洗 「這檔ETF」後市吸晴

【記者柯安聰台北報導】野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，在國際股市震盪與科技產業快速演進的背景下，台灣在全球AI產業鏈中的關鍵地位，並非來自單一技術突破，而是源於「供應鏈完整度、工程能力與量產效率」3項核心優勢的高度結合，使台灣在AI伺服器、資料中心與高效能運算浪潮中具備高度不可替代性。



野村投信投資策略部副總經理樓克望進一步指出，就供應鏈完整度而言，台灣已建立從上游晶圓製造、先進製程與先進封裝，到中游的PCB、被動元件、電源管理與散熱模組，再到下游系統整合與測試驗證的完整產業體系。隨著AI運算架構由單一GPU，升級為涵蓋GPU、CPU、ASIC、記憶體、網路、電源與散熱的「系統級整合」，產業價值已不再集中於單一零組件，而是仰賴多模組協同運作。台灣供應鏈的橫向與縱向整合能力，使其能快速回應國際大廠需求，成為AI伺服器與資料中心建置的核心夥伴。



在工程能力方面，台灣長期深耕高難度製程與客製化解決方案，累積深厚的製程調校、良率管理與系統驗證經驗。輝達執行長黃仁勳近期於展示最新Vera Rubin NVL72系統級機櫃時，再次公開感謝超過150家台灣供應鏈夥伴，凸顯台灣工程團隊在系統整合、規格快速迭代與跨模組協作中的關鍵角色。這種能與客戶「共同解題」的工程文化，成為其他僅偏重材料或單一元件生產的供應鏈難以複製的競爭優勢。









此外，量產效率亦是台灣在AI浪潮中持續擴大市占的重要關鍵。AI資本支出呈現「快、急、大」的特性，客戶不僅要求先進技術，更重視穩定交付與快速放量能力。台灣廠商在高良率量產、供應鏈協同與即時調度方面的成熟度，使其能在短時間內承接大規模訂單並維持品質與交期，進一步鞏固在全球AI供應鏈中的核心地位。



張繼文也從總體基本面分析，台灣經濟數據持續釋放正向訊號。2026年第1季GDP年增率達13.69%，顯示經濟動能強勁；4月出口總值達676.2億美元、年增率高達39.0%，創單月次高紀錄，其中AI相關的資通訊產品與電子零組件仍為主要成長引擎。主計處亦上修2026年台灣GDP成長率預測至9.64%，創金融海嘯以來新高，反映AI產業對整體經濟的結構性支撐。



野村臺灣新科技50ETF（00935）經理人林怡君指出，企業獲利面同樣展現高度韌性。野村投信最新針對內部追蹤的414檔股票（約占台股市值8成）評估，2026年整體EPS年成長預估達50%，且今年以來呈現「每月皆上修」趨勢，顯示企業基本面持續優於市場原先預期。



林怡君表示，在投資布局上，00935聚焦台灣最具競爭力的AI供應鏈核心，前10大持股涵蓋晶圓製造、IC設計、封裝測試、被動元件、PCB、網通、測試設備與散熱模組等關鍵環節，完整反映台灣AI產業鏈優勢。其中，台積電在先進製程與先進封裝領域居於全球領先地位；聯發科受惠ASIC與邊緣AI應用擴散；台達電與奇鋐直接受惠AI伺服器功耗提升與散熱規格升級；日月光投控、國巨、聯電、智邦、欣興與致茂，則分別在封裝測試、被動元件、成熟製程、高速網通、高階PCB與測試量測設備中扮演關鍵角色。



張繼文總結指出，短期市場情緒可能因利率、資金面或評價調整而波動，但企業獲利與AI長期需求並未因此改變。當AI浪潮的核心邏輯未變，具備供應鏈完整度、工程能力與量產效率3大優勢的台灣，仍是全球AI產業不可或缺的關鍵支點，00935正是掌握此一中長期趨勢的重要布局工具。（自立電子報2026/6/12）