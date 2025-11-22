無懼大陸公安立案偵查 沈伯洋現身國際法庭：沒在怕
大陸公安局日前宣布將民進黨立委沈伯洋立案偵查，甚至傳出海外追緝的可能。沈伯洋為證明他沒在怕，繼日前到德國後，昨（21日）深夜又發文，透露他目前人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院（International Criminal Court），強調不會感到畏懼，會努力拓展外交，讓國際知道台灣和所有民主同盟站在一起。
大陸公安除了立案偵查沈伯洋，也對網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）發布懸賞通告。大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日表示，任何勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁的行徑，都必將遭到迎頭痛擊，因此中方將運用刑事司法手段懲治分裂國家犯罪分子、維護國家核心利益，「是世界各國通行做法」，也是反對「台獨」分裂、維護台海和平穩定和兩岸同胞利益福祉的「正義必要之舉」。
不只沈伯洋叫屈，民進黨上下為了保住沈伯洋，都出面喊話，身兼黨主席的賴清德總統日前更向立法院長韓國瑜喊話，要求率朝野黨團立委出面聲援，韓國瑜回應「解鈴還須繫鈴人」、「自己生病卻要別人吃藥」，朝野為此爭論不休。
不過，沈伯洋近期接連到德國、荷蘭並發圖文證明自己沒在怕。他昨晚在臉書、IG及Threads貼出影片與文字，透露人在荷蘭海牙的國際法庭，雖然被通緝，但是他不會感到畏懼，並提到很多台派最近的心情都比較失望，因為很多爛法案不斷被通過，但他認為這是大陸的劇本，「就是要大家失望，失望以後仇恨，仇恨之後冷漠，冷漠之後恐懼」。
沈伯洋說，這些劇本對他沒有效果，相信對台灣人也不會有效果，希望大家留著氣力，這將會是一個長期抗戰。他並提到自己是受國際自由聯盟（Liberal international）邀請，有近百個政黨，民進黨也是其中一個。
沈伯洋表示，他會努力拓展外交，讓大家知道台灣的處境，也讓大家也知道台灣跟所有的民主同盟站在一起，相信也希望把這個勇氣帶給台灣的大家。
