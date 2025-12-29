無懼強震衝擊 台積電再觸歷史新高1525元 法人最高給出2050元目標價

台積電今日再觸及歷史新高1225元。（圖／鏡週刊提供）

27日晚間台灣東北部地區發生芮氏規模7.0強震，讓許多位於竹科的半導體廠受到影響，台積電當下也表示，少數竹科廠區達疏散標準，依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點中，不過今天一早台積電（2330）股價無懼地震影響，再現歷史新高價1525元。

儘管27日北台灣發生芮氏規模7.0強震，讓位於竹科的許多半導體廠受到影響，但台積電今日依然觸及歷史新高價1525元，帶動台股一度衝上28786元。法人指出，台積電在2026年依然維持強勁成長動能，不僅資本資出可能接近500億美元，先進製程產能也持續滿載，營收有望成長到3成。

法人認為，雖然消費性電子尚未明顯復甦，但AI晶片市場依然火燙，再加上台積電在AI相關業務都將在明年徹底超越蘋果，成為業績成長的最強引擎，有望抵銷PC與智慧型手機疲弱，讓外資最高給出目標價2050元。



