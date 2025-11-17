無懼強風大雨！桃機空難演習照常舉行 全線動員強化國門安全

為強化桃園國際機場面對空難事故時的緊急應變與搶救能力，桃園國際機場公司17日在第一航廈旁機坪舉辦「114年度空難災害防救演習」。演習期間更碰上強風大雨考驗，但所有參演人員仍在風雨中堅守崗位，順利完成全流程演練，展現高度韌性及專業度。（陳麒全攝）

為強化桃園國際機場面對空難事故時的緊急應變與搶救能力，桃園國際機場公司17日在第一航廈旁機坪舉辦「114年度空難災害防救演習」。本次演練共有24個單位、45輛作業車輛與裝備、341人次參與。演習期間更碰上強風大雨考驗，但所有參演人員仍在風雨中堅守崗位，順利完成全流程演練，展現高度韌性及專業度。

機場公司總經理范孝倫指出，今年採「全演習」方式辦理，包括高司作業、機坪航機消防救援、大量傷患後送，以及第一航廈 D5R 候機室旅客安置，全程依實際狀況操作。雖遇惡劣天候，團隊依然堅定執行，從事故現場到旅客安置各階段均無縫銜接，充分展現桃園機場與各單位對空難災害的應變能力，也落實國門全場域的安全防護。

本次演習由范孝倫擔任指揮官，包括國家運輸安全調查委員會、交通部、民航局、飛航服務總臺、新竹市政府交通處及多家航空公司與外站代表均到場觀摩，顯示各界對此次演練的高度重視。

演習情境模擬一架客機在23L跑道落地時因液壓系統故障衝出跑道，引發火警並造成多名旅客受困。隨即，機場公司啟動緊急應變小組，全面暫停航班起降，各消救單位在風雨中迅速投入滅火、救援、旅客疏散，并同步展開大量傷患後送。停機坪上可見消防車、救護與救援設備在雨中緊密合作；D5R 候機室同步進行旅客安置演練，CIQS 各通關單位協助作業，使整體應變流程更臻完善。

另在今日之前，各單位已完成幹部推演與兩次預演，參與單位涵蓋桃園市政府、陸軍269旅、後備指揮部、中油桃園煉油廠、開南大學、航空警察局、疾管署北區管制中心、外交部領事事務局、移民署、動植物防疫檢疫署、關務署臺北關、聯新國際醫院、佛光山慈悲社會福利基金會，以及長榮航空、地勤與倉儲團隊等。透過跨單位整合，在逆風大雨中完成全演練，更突顯桃園機場守護國門飛航安全的堅定決心。

