無懼恐攻！台大急診醫顏瑞昇「救人是天職」：盡一點小小的能力

台北市19日發生隨機殺人案，有住院的黃姓傷者表示，感謝案發現場有對醫師父女檔即刻搶救，讓他保住性命。台北市政府今（21）日找到醫師本人，確認是台大醫院急診醫師顏瑞昇、顏均蓉。顏瑞昇今日出面受訪說明當時狀況，「救人還是醫師的天職」，當下出現大量傷患，任何一個急診醫師都會出面處理。

顏瑞昇表示，當天他和女兒約19時在百貨公司對面的一家餐廳吃飯，18時55分看到對街很多救護車，和女兒討論一下後，因為自己身為急診醫師，於是決定到現場提供一些適當的幫忙，「當時幸好沒有太多傷者」。

顏瑞昇說明，「我想這是一個真的很不幸的事件，我自己身為醫師，我覺得救人還是醫師的天職，當時一個大量傷患的場面，一個急診醫師、任何一個急診醫師，都會站出來盡力處理，其實我也沒想到太多可能的危險，就跟女兒小顏醫師趕快到對街幫忙這些傷者的評估跟處理」。

顏瑞昇認為，案發現場對於傷者的處置、處理，他覺得相當不錯，「緊急醫療網適當的反應，救護技術員他們的包紮止血急救的處置都非常得宜，警察的維安，同時其實還有很多熱心的民眾在現場協助，我跟女兒其實也只是盡一個醫師的小小的專業能力，在現場做一點小小的幫忙而已」。

顏瑞昇強調，「身為醫師，我非常期盼的是說，逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，也希望社會大眾對我們社會要有信心，我們這個社會是很溫暖，真的有需要的時候，大家都會伸出援手」。

