「無懼愛滋、去除歧視」台北捷運主題列車 (圖)

台灣愛滋病學會等多個單位攜手打造「無懼愛滋、去除歧視」台北捷運主題列車，26日在台北捷運南港機廠出席啟航儀式，衛福部疾管署副署長林明誠（中）、台北市青年局長周羿希（左2）、台灣愛滋病學會祕書長林冠吟（右2）、愛滋感染者權益促進會祕書長林宜慧（右1）與台灣吉立亞醫藥總經理Cathy Su（左1）等人出席。

中央社記者張新偉攝 114年11月26日

