無懼旅遊禁令！諾貝爾和平獎得主馬查多「消失近1年」 現身挪威奧斯陸
致力於推翻獨裁政權、爭取民主權利的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），今年10月榮獲2025年諾貝爾和平獎。然而她自今年1月以來就沒有公開露面，又因委國當局對她的旅遊禁令，讓她是否能飛到挪威領獎引發外界關注。儘管她未能親自現身頒獎典禮、改派女兒代表領獎，不過好消息是，她稍早已成功突破禁令，來到挪威奧斯陸。
馬查多是誰？為何獲得諾貝爾和平獎？
挪威諾貝爾委員會為了肯定馬查多致力於推動和平民主轉型，今年10月宣布頒發諾貝爾和平獎表彰其貢獻。馬查多上一次公開現身已經是今年的1月9日，她在委內瑞拉首都卡拉卡斯抗議委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）再度連任，然而因為面臨生命威脅，已經逾11個月沒有露面。
由於她受到委國當局的旅遊禁令，是否能出席挪威奧斯陸領獎成謎，諾貝爾協會日前發布一段音檔，馬查多發聲表示她已經在前往奧斯陸的路上，主辦方則表示不確定她何時會抵達。
女兒代領諾貝爾 呼籲為了自由而奮戰
在挪威時間10日下午，諾貝爾和平獎頒獎典禮開始，馬查多仍未現身，改由她的女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）上台代領，並發表馬查多的得獎演說，內容旨在說明為何要持續推動委內瑞拉的民主，「我們這個世代生在蓬勃的民主社會，將之視為理所當然，更把自由當作空氣一般以為會永遠存在，我們珍視我們的權利，卻忘了盡我們的義務。」
馬查多強調，這個獎項的意義至關重要，提醒了世人和平對民主如此至關重要，「更重要的是，我們委內瑞拉人能為世界帶來的，是我們在這場漫長而艱困的旅程所帶來的教訓：為了擁有民主，我們必須願意為自由而戰」。
沒趕上頒獎典禮 馬查多仍現身奧斯陸
儘管馬查多錯過了頒獎典禮，不過她仍成功飛到挪威了。她在挪威時間11日凌晨，突然現身奧斯陸的飯店陽台和眾人打招呼致意。這是她藏身將近1年後首度在公開場合露面。
馬查多也在社群平台X發布影片和照片，她開心地向大批守候的群眾和媒體揮手致意，更親自走到戶外和民眾擁抱。她在發文感動說道：「這是全委內瑞拉人需要的擁抱，謝謝！」
