無懼殘疾與蕭煌奇組團30年 「歪頭勇」街頭擊鼓追夢成暖心力量

在熱鬧繁華的商圈街道上，經常可見到一名鼓聲鏗鏘有力，並伴隨著節奏激動搖頭的視障街頭藝人，他的名字叫做李斯勇，旁人都叫他「歪頭勇」，輕快響亮的鼓聲和全神貫注的投入，不時吸引民眾的目光前來駐足打賞。而他同時也是蕭煌奇創立的「全方位樂團」裡的鼓手，《角落的聲音》也在近日專訪他，揭開這位街頭熟面孔背後的故事。

李斯勇一出生就患有青光眼，10 歲前還保有微弱視力，而他也解釋自己的頭會看起來「歪歪的」，是因為出生時難產遭產婆強行拉出，導致他胸鎖乳突肌受傷萎縮，成為外界熟悉的「歪頭」外觀。談到為何會開始學習打鼓，他表示自小受校園表演啟發，對打鼓產生興趣，小學五年級便在作文裡寫下未來志願，立志成為鼓手。高中時因同班同學蕭煌奇的邀請加入樂團，自此踏上職業鼓手之路。

然而，對視障者而言，鼓手訓練更為艱難，他必須以記憶精準掌握每個鼓的位置，避免揮空，歌曲也因無法視譜，必須將每一首歌完全背在腦海裡。但即便如此不容易，他也甘之如飴，並靠著自身的努力，將興趣變成了職業。

而沒想到，他成為街頭藝人的契機竟來自 2008 年與團長蕭煌奇的一場爭執。當時他憤而離開樂團，一度沒有收入，在團員吳柏毅鼓勵下考取台北市街頭藝人證，從建國玉市天橋下開始演出。婚後在友人李欣怡介紹下到大賣場表演，才開始穩定經營街頭表演事業。如今已在信義區演出約七、八年的時間。

談到當年的爭執，他直言是年少氣盛，因當時蕭煌奇獲金曲獎時，未提及樂團讓他不滿。多年後兩人和解，他感謝好友的不計前嫌並重返全方位樂團。兩人從小一起長大的情分，並沒有因此而抹滅。「還是有互動，沒有說吵架以後就零互動，同學那麼久了，彼此的脾氣、身上幾根毛都摸得一清二楚。」今年正逢樂團成立 30 週年，他也特別提到，12 月 17 日的演唱會希望粉絲能到場支持。

李斯勇說他從沒因為「看不到」而怨天尤人過，始終以正面態度面對表演。他提到，曾有觀眾因看了他的演出而放棄輕生念頭，使他更加確信音樂力量，也因此在往後的每一場表演都更認真投入。「希望大家看到我打鼓，可以暫時忘記不開心，找到前進的力量。」

對於視障者與身心障礙者，他鼓勵道「不要只想著得到什麼，要先問自己付出了什麼。」要認真去做想做的事情，認真朝著目標去邁進，是他透過自身經歷最想傳達給大眾的事。

