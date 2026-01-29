無懼水深6米！越籍失聯移工見警心虛跳溪 警消合力救起

失聯移工見警慌張，跳入水深6公尺的北勢溪。（翻攝畫面）

新北市新店區今（29日）上午發生一起驚險事件。警方接獲線報，指稱有失聯外籍移工出沒，新店分局坪林派出所員警於上午9點多前往水德里一帶查訪時，發現1名越南籍張姓男子形跡可疑，未料警方一靠近，張男竟轉身逃跑，隨即從產業道路旁跳入水深約6公尺的北勢溪內，現場情況一度緊張。

警方指出，張男見警後情緒明顯慌張，未配合查驗身分便直接跳溪，員警立刻通報119請求支援。警消人員趕抵後，下水將張男救起並帶回岸邊，發現其頭部有撕裂傷，所幸意識清楚，隨即由救護車送往新店耕莘醫院治療，目前仍留院觀察。

經警方初步調查，43歲的張男為越南籍移工，居留證早在去年3月7日到期，卻未依規定出境，已屬非法逾期滯台，違反《入出國及移民法》。警方當場向其告知相關違法事實與應有權利，後續將待張男出院後製作筆錄。

警方表示，完成筆錄後，將把張男移送移民署新北專勤隊接手處理，依法辦理後續遣返事宜，並呼籲失聯移工切勿因一時害怕而做出危險行為，反而危及自身生命安全。

