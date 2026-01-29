無懼綠營抹紅 國共智庫先談／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

國共智庫論壇敲定2月2日至4日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，先前國民黨主席鄭麗文表示，可交流的事項包括兩岸在氣候變遷、AI、防災等方面。

國台辦發言人指出，本屆論壇主題為兩岸交流合作，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇，圍繞兩岸旅遊產業環境與有序發展交流合作等議題，深入交流研討，共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益。

看官可能皆已注意到這次活動不以「國共論壇」為名舉辦，改由智庫交流的形式舉行，涉及的都是實務性的民生議題，並不打算碰觸深水區的敏感政治問題。

綠媒近幾日用獨家報導的方式，試圖營造輿論，將此次交流活動連結到藍白聯袂連續10次在立法院程序委員會封殺1.25兆特別軍購條例。綠媒聲稱，國民黨以擋下軍購交換赴大陸交流，綠營民代及其側翼隨後跟上，狂轟猛炸，批評藍營「賣台」以及「唱和大陸」，「要弱化台灣戰力」云云。

國民黨為所當為、無所畏懼，除表達嚴正立場準備提告綠媒外，在立法院該擋就擋，和大陸該交流就交流。為免「國共論壇」4個字的宏大敘事，被民進黨拿來當作抹紅依據、大作文章，

而影響年底九合一地方選舉，所以國民黨採取副主席帶領智庫先行的交流方式，測試水溫、感知民意，亦是折衷之法。何況，國民黨並非執政黨，只能呼籲兩岸關係和平發展，影響不了民進黨的大陸政策。