無懼美100%關稅震威! 南亞科法說釋疑、法人喊進340元目標價

記憶體飆漲恐被課100%關稅，外媒點名南韓三星、SK海力士首當其衝，台廠南亞科(2408)、華邦電(2344)也恐遭波及! 不過，南亞科總經理李培英19日受訪表示，南亞科銷美產品比重不大，目前暫沒有規劃赴美設廠，低調冷處理，當前DRAM市場仍處於供給受限的賣方市場。法說會後外資和本土法人掀起比價效應，看好南亞科受惠產業循環向上，基本目標價已300元起步，本土法人更喊出340元天花板目標價。

美國商務部長盧特尼克日前在出席美光(Micron)紐約州新廠動土典禮時表示，未來不在美國生產記憶體的廠商，恐將面臨100%關稅，這句話被分析師形容，是非美系記憶體的末日預警。外媒點名受衝擊業者，包括南亞科為首的台廠，成為19日南亞科法說會必考題。

其實美國並非主戰場，李培瑛指出，目前南亞科直接銷售美國的比重，雖呈增加趨勢但仍不高，還不足以支撐立即赴美設廠的重大投資決策。在資本密集、回收期動輒數年的DRAM產業，市場占比與實際需求，遠比政治口號來得重要。

李培瑛分析，當前DRAM市場仍處於供給受限的賣方市場。AI需求推升HBM與DDR5產能配置，反而擠壓DDR4、LPDDR4等產品供應，形成結構性缺口。客戶更在意能不能穩定拿到貨，甚至願意簽長約及守價，關稅討論短期內難以動搖供需核心。

美系外資雖調降今年獲利預估 ,從55.7元修正至29.9元，主要是反應南亞科較有紀律且公平合理的經營客戶模式。但將明年每股獲利從44元調升至56.4元，反應價格趨勢上揚及供需吃緊格局不變。

美系外資指出，DDR4 供需失衡狀態將延續至明年的預估不變，南亞科仍是產業循環的主要受惠者之一。在WoW 與 HBM，量產進度有提前至今年上半年；DDR5方面，1C/D 製程開發進度符合預期，客戶驗證目標為今年底至明年初。

