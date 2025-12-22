無懼被媒體指赴中行受指示擋國防預算 翁曉玲：明天仍在立院擋軍購特別條例

中國國民黨立法委員翁曉玲。（圖／翻攝自中國國民黨Facebook直播）





媒體揭露，中國國民黨籍立法委員翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等7位國民黨立委，在事前未對外說明的情況下，啟程前往中國廈門參訪並參加台商協會活動。由於目前仍在立法院會期中，且相關活動有國台辦官員在場，引發報導及外界質疑相關立委是否接受中方訊息持續擋民進黨政府所提相關重大法案。對此，國民黨今（22）日召開記者會表達強烈抗議，翁曉玲更宣言，明（23）日國民黨仍將在立院程序委員會擋下軍購特別條例，不會輕易放行。

廣告 廣告

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，報導媒體在上次所謂「鄭習會三條件」的不實報導後，又繼續抹紅一條龍，天天發獨家稱國民黨立委到大陸廈門為了接旨擋國安法案，完全是毫無證據與查證的小說情節，該報導媒體淪為側翼，搞成「Free style」，愛怎麼寫就怎麼寫，隨意亂編故事。

吳宗憲表示，綠營這次又重複王義川模式的一條龍式操作，王義川當初公開說的造謠四部曲，第一先製造假議題，然後到處上色做圖卡，等當事人出來解釋後，第四還是繼續打。這一次的狀況一模一樣，先借由媒體上色所謂中共同路人，然後說你賣台再用國安之名政治打壓。

吳宗憲指出，先前國民黨針對報導媒體「鄭習會三條件」報導發律師函要求撤下報導與道歉，該媒體仍我行我素，無視新聞倫理，自甘為政黨打手，他嚴厲譴責配合執政黨操作假新聞的媒體，完全背棄媒體第四權的社會責任。此外，綠營認為對岸是敵人，但為何該媒體總可以拿到對岸的獨家機密訊息？誰才是中共同路人？抑或證明這就是為了政治鬥爭編造的假訊息？

吳宗憲也質疑，當前通訊軟體發達，訊息早已無須面對面傳達，自由時報的說法毫無邏輯可言，只是為了抹紅的爛劇本。且兩岸之間貿易往來頻繁，國人去大陸經商，民進黨無法提供協助，由在野黨去瞭解台商需求，政府卻大肆抹紅，民進黨治國無能、抹紅全能，呼籲執政黨停止藉由綠媒側翼造謠抹黑，無底線鬥爭在野黨。

立委陳玉珍表示，該媒體上周六報導稱她在前一天就抵達廈門，但她周六一早其實飛往澎湖訪友，當天傍晚就回到台北，當時卻有媒體報導稱她在大陸可能被交付神秘任務，報導完全不實。今天媒體又報導說藍委「鬼鬼祟祟赴中有何不可告人之事？」報導前沒有做任何求證。

「絕無鬼鬼祟祟赴中，就算去中國大陸也是光明正大，非常正當！」陳玉珍強調，兩岸往來密切，台商、台胞有事求助民進黨政府卻不得其門而入，民進黨政府沒有能力處理中國大陸事務，對於願意協助台生、台商的民代，卻扣上大帽子，國民黨關心台商非常正當，毫無不可告人之處，該媒體「標題殺人」實在不應該，國民黨立委也絕不會因為民進黨或自由時報扣帽子而退縮。

對於媒體針對參加廈門台商協會33周年慶祝大會的國民黨立委諸多批評和不實指控，立委翁曉玲在會中表達嚴正抗議。翁曉玲說明，先前陳玉珍委員轉達廈門台商協會邀約，雖然知道綠媒可能藉此大做文章，但認為這活動單純且為自費行程，她毫不猶豫的答應。當天慶祝活動席開100多桌，台商朋友都非常感謝國民黨立委的支持。現在陸委會、海基會根本無法發揮任何功能，台商台胞遇到困難多向國民黨民代求助，民進黨政府做不到的讓在野黨立委做，政府應該要肯定而非抹黑阻撓。

對於報導稱對岸要求國民黨立委阻擋國防預算，翁曉玲強調，賴清德要花1.25兆天價跟美國買軍武，難道不應該向立法院進行詳細報告？如今民進黨抹黑國民黨立委廈門行程，刻意跟國防預算連結，但在民進黨政府向國人說清楚講明白之前，國民黨仍將在程序委員會擋下相關條例，不會輕易放行。

國民黨發言人江怡臻指出，媒體報導無中生有，目的就是民進黨政府把自己的無能甩鍋給國民黨，刻意掛鉤國防預算，就是民進黨轉移焦點的一貫手法，明明是一場台商行之有年的活動，卻硬扯所謂的中共下指導棋。事實上，除了大陸台商的邀約，民代也經常出席日本、美國、東南亞的台商活動，不會因為是大陸的台商而避之唯恐不及。

江怡臻強調，該媒體的「綠色奇幻文學，廈門抹紅記」，連日來報導的內容都是不負責任的「據透露，據瞭解」，明顯是中央廚房出爐的造謠sop。國民黨守護中華民國國人，守護中華民國憲法，但民進黨從上到下擁護的卻都是賴清德的專制獨裁，在法理上辯不過在野黨，就一貫開始抹紅跟人身攻擊，以掩蓋自己的綠色執政無能。

更多新聞推薦

● 行憲紀念日及元旦假期 新北路邊汽機車暫停收費