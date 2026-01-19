無懼被陳玉珍猛踹7次！陳培瑜鬆口選金門縣長：戰士沒有選擇戰場的權利
民進黨立委陳培瑜2024年底在立法院審議《公職人員選舉罷免法》時，與國民黨立委陳玉珍爆發激烈衝突，她怒控遭陳玉珍穿鋼頭鞋猛踹頭多達7次，事後驗傷提告，強調絕不和解。陳培瑜今天（19日）被問到是否有可能參選「深藍區」金門縣長，挑戰宿敵陳玉珍？她首度鬆口：「戰士沒有選擇戰場的權利。」強調若主席、選對會認為她適合，就可以對此進行討論。
陳玉珍早在去年就已宣告投入金門縣長選舉，面對深藍選區金門縣，傳出民進黨主席賴清德在中執會三度詢問：「真的沒人選縣長嗎？」但無人表態。陳培瑜被黨內分配以金門做為責任區，更在當地設立服務處，加上與陳玉珍在立院多次交手，目前立院衝突的官司也仍在進行，媒體詢問是否有可能選金門縣長？她回應時並未把話說死。
陳培瑜表示：「關於選舉這件情，之前還沒有認真討論過，我要藉之前沈伯洋的一句話『戰士沒有選擇戰場的權利』，那如果主席、選對會真的認為我適合，那我們當然就可以討論。」由於她本身就是民進黨選對會成員，透露金門確實還沒有進入正式的討論，藉此呼籲金門在地的政治工作者可以積極表態，都是很好的選擇。
對於在立院遭到陳玉珍狠踹，陳培瑜喊話：「我真的想奉勸陳玉珍委員，身為一個即將擔任金門縣長的人，要誠實面對自己在立法院內做的事情，我相信只要妳願意認錯，妳的選民也都可以理解 。」陳玉珍回應對手參選動向則說：「我都歡迎啦，不管哪個黨派的人來了解金門，我們都是歡迎。」又嘲諷陳培瑜可能會藉由訴訟增加聲量。
更多《鏡新聞》報導
周杰倫參戰澳網國籍標示「CHN」變中國人 台灣女將卻是「TPE」
「國民黨別太高估自己」又酸蔣騙票 親藍粉專嗆柯文哲：要戰沒人怕你
王義川公聽會撂台語被嗆「講國語」 反諷張亞中：聽不懂去找翻譯
其他人也在看
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 3 小時前 ・ 99
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 649
川普槍口對準歐洲！逼買格陵蘭若成真 旅美教授曝恐怖後果
美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈。對此，旅美教授翁履中今日表示，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 111
解放軍5年內攻台機率曝光！紐時專欄作家揭中共開戰前兆
美國知名專欄作家紀思道在《紐時》撰文指出，中共未來5年攻台機率約30%，海空封鎖可能性高達60%。文章推演多種情境，從初期資產撤離、網路攻擊、癱瘓電網，到飛彈斬首、打擊美軍基地及全面封鎖。紀思道強調，台灣官員更憂心「灰色地帶」行動，如海上隔離，此類非全面戰爭的施壓恐持續升高。若台積電晶圓廠因戰事受損，將引發全球經濟大蕭條。他呼籲美台及盟友合作嚇阻中國，並質疑台灣內部為獨立付出的代價，儘管台灣官方堅三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 94
鄭麗君讓人驚艷可選台北市？她提1關鍵反對
[NOWnews今日新聞]2026即將舉行地方選舉，民進黨的台北市長人選備受關注，近來行政院副院長鄭麗君由於台美關稅談判成果斐然，被視為絕佳人選，綠委吳思瑤也喊贊成。不過，作家顏擇雅昨（18）日對此表...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 108
對等關稅15% 企業家：台灣經濟已經等於綁進美國經濟
美國商務部15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台灣將提供2500億美元的信用保證。前桃園市議員、集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇說，台灣經濟已經等於綁進美國經濟，就算現在還不是美國的領土，但是已經很接近，至少是非常緊密的政治經濟夥伴關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
國民黨2026恐翻車！學者驚爆3縣市整合危機 斷言綠營已開始強攻
即時中心／黃于庭報導九合一大選將近，朝野各黨派積極布局，民進黨已陸續拍板出戰人選；反觀國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨整合困境，更有多名學者、媒體人分析，藍營2026恐怕會失去多個席次。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，關稅、總預算等議題，當前環境氛圍有利於民進黨，且國民黨3縣市整合持續卡關，現在可說是面臨內外交迫，年底選舉風險恐怕相當高。民視 ・ 1 小時前 ・ 20
民進黨2026北市奇兵會是鄭麗君？作家曝1問題：害了她也害到賴政府
2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選尚未有定論，除了表態爭取的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，立委王世堅、民進黨前秘書長林右昌等人近期也都被點到名，其中行政院副院長鄭麗君率團赴美談下台美關稅15%，獲得不少認可，也有一派認為她會是奇兵。對此，作家顏擇雅在臉書發文大喊反對，直言若鄭麗君選北市恐害了賴政府、也害了鄭麗君。針對外界點名這次關稅談判表現亮眼......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 62
1.25兆軍購清單今揭曉？藍白聯手秘密會議出大招了！
立法院外交及國防委員會今（19）日氣氛劍拔弩張！國防部為爭取高達1.25兆元新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，今日將由國防部長顧立雄親赴立院召開機密會議進行報告,。這筆被外界視為向美國新任總統川普繳交「投名狀」的天價預算，不僅涉及愛國者飛彈等千億級大案，更引爆朝野激烈攻防。國民黨立委馬文君會前強硬表態，質疑美方已公開的項目何必搞「機密」，痛批此舉恐是為了「封口」，強調絕不隨意放行,。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 7
林楚茵母雞帶小雞 拚北市議員湧言會＂全壘打＂
政治中心／綜合報導2026大選年底登場，民進黨湧言會積極布局，林楚茵今天（18日）首度舉辦電影包場活動，找來了有意參選台北市議員的湧言會成員，喊話要如同電影結局，一路過關斬將，敲出全壘打，拉抬意味濃厚，同一時間，也有意參戰松山、信義區的國民黨參選人李明璇，則是請來親妹妹助陣，深入市場掃街。民視 ・ 11 小時前 ・ 8
蔣萬安看招！傳卓榮泰、鄭麗君親征北市？蘇巧慧回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導九合一大選倒數314天，外傳民進黨將在台北市長選戰中徵召行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君親征，桃園部分則有行政院秘書長張惇涵、總統府副秘書長何志偉、綠委王義川被點名。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（18）日回應，台北市是全國首都，黨內有非常多優秀人選，希望黨中央遵循機制，能盡快推出最適合的人選。民視 ・ 23 小時前 ・ 4
川普怒斥哈米尼「病夫領袖」！前美使驚曝：美軍擬本週「斬首」狙殺
伊朗國內反政府示威持續升溫，國際局勢隨之陷入高度緊繃。前美國駐以色列大使施皮羅（Dan Shapiro）於週日（18日）投下震撼彈，大膽預測美國總統川普可能在未來幾天內，下令對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）執行「斬首行動」。隨著美軍航艦打擊群開往中東，這場針對德黑蘭權力核心的軍事博弈已是一觸即發。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
黃國昌挺張啓楷選嘉市長 向王美惠下戰帖
民眾黨嘉義市長參選人立委張啓楷今天舉行「向嘉義郷親報告」造勢活動，民眾黨創黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌帶領多位現任及候任立委到場力挺，柯文哲推薦張啓楷是財經預算專家有內涵，辦市政論辯會，張啓楷一定贏；黃國昌更向民進黨嘉義市長提名人立委王美惠下戰帖，籲王說清楚為何在立院反對幫軍人加薪、退休警消年金案自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 17
美將再對台軍售？ 顧立雄：美「知會國會」前無法公開｜#鏡新聞
國防部長顧立雄，今天(1/19)針對1.25兆特別預算的軍購項目，到立法院外交及國防委員會進行秘密會議的專案報告，對於各界關注的美方再度對台軍售項目，顧立雄強調，在「知會國會」之前，沒有辦法對外公開，也認為在野黨可以在特別預算條例付委後，進行討論，沒有自提版本的必要性。另一方面，民眾黨立委黃國昌離開時，一度將機密資料帶出會議室，幸好後來國防部官員追回。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
陳怡君提名恐生變？北市中山、大同綠初選7搶4 林亮君回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導九合一大選倒數314天，台北市議員林亮君今（18）日在國中學姊、新北市議員顏蔚慈的陪同下，親赴濱江市場向選民拜票。面臨民進黨內台北市議員第4選區（中山、大同）7搶4的局面，林亮君坦言，這是她入黨後首次參加初選，非常緊張，懇託選民在過完年後，記得在家中幫忙她「顧電話」；至於黨內同選區欲尋求連任的陳怡君因涉入司法案件恐讓提名生變一事，林亮君則說，廉政會在2月初應該會有評議結果。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
誰聲援中天記者就是中共協力者？黃國昌嗆綠營：除了抹紅拿不出政績
中天記者林宸佑涉國安法遭羈押，民進黨新北市議員卓冠廷稱，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點，對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日表示，民進黨真的省省，拿納稅人的錢在府院黨養共諜，誰是中共同路人？民進黨幹點正事，一天到晚用這種抹紅的伎倆，拿不出政績，除了抹紅抹黑，民進黨到底還幫台灣社會幹了什麼事？民眾黨今日舉辦2026共同政見發表會，黃國昌會......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 14
幕後／初選贏了、整合才要開始 民進黨南二都隱憂漸浮現
民進黨高雄、台南市長初選落幕，分別由賴瑞隆、陳亭妃出線。新潮流重新拿下高雄，過去由高雄市長陳其邁主導系統將重組，新系與湧言會的角力也將是觀察重點，而陳亭妃積極邀約林俊憲卻被給軟釘子，整合之路剛開始就受挫，未來如何撕下對手貼上的「背骨」標籤，消弭黨內裂痕，真正的考驗才開始。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
力拚黨內出線！林亮君首戰初選 顏蔚慈傳授「選舉撇步」
民進黨台北市議員林亮君、新北市議員顏蔚慈18日一大早攜手至濱江市場掃街。被問到中山大同市議員選情，林亮君表示，民進黨此區將提名4席，這也是她第一次參與黨內初選，這次會和顏蔚慈一起掃街，除了是同黨夥伴更是自己國中學姊，私下也會向她請教選舉的撇步。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
顏蔚慈站台林亮君 憂白委亂象蔓延地方
新北市議員顏蔚慈18日上午至濱江市場與台北市議員林亮君一同掃街，笑稱自己不僅是她國中學姐更是通過黨內初選的學姐，並以中山大同區曾有議員落選一事為例，將全力支持林的初選。然而，談到自己三重蘆洲選區，顏蔚慈直言最大的因素是民眾黨，更批評民眾黨黨主席黃國昌一連串動作無助於國家，也無助於地方。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言