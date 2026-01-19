無懼被陳玉珍猛踹7次！陳培瑜鬆口選金門縣長：戰士沒有選擇戰場的權利

民進黨立委陳培瑜（右）鬆口參選深藍選區，挑戰陳玉珍（左）。（資料照）

民進黨立委陳培瑜2024年底在立法院審議《公職人員選舉罷免法》時，與國民黨立委陳玉珍爆發激烈衝突，她怒控遭陳玉珍穿鋼頭鞋猛踹頭多達7次，事後驗傷提告，強調絕不和解。陳培瑜今天（19日）被問到是否有可能參選「深藍區」金門縣長，挑戰宿敵陳玉珍？她首度鬆口：「戰士沒有選擇戰場的權利。」強調若主席、選對會認為她適合，就可以對此進行討論。

陳玉珍早在去年就已宣告投入金門縣長選舉，面對深藍選區金門縣，傳出民進黨主席賴清德在中執會三度詢問：「真的沒人選縣長嗎？」但無人表態。陳培瑜被黨內分配以金門做為責任區，更在當地設立服務處，加上與陳玉珍在立院多次交手，目前立院衝突的官司也仍在進行，媒體詢問是否有可能選金門縣長？她回應時並未把話說死。

陳培瑜表示：「關於選舉這件情，之前還沒有認真討論過，我要藉之前沈伯洋的一句話『戰士沒有選擇戰場的權利』，那如果主席、選對會真的認為我適合，那我們當然就可以討論。」由於她本身就是民進黨選對會成員，透露金門確實還沒有進入正式的討論，藉此呼籲金門在地的政治工作者可以積極表態，都是很好的選擇。

對於在立院遭到陳玉珍狠踹，陳培瑜喊話：「我真的想奉勸陳玉珍委員，身為一個即將擔任金門縣長的人，要誠實面對自己在立法院內做的事情，我相信只要妳願意認錯，妳的選民也都可以理解 。」陳玉珍回應對手參選動向則說：「我都歡迎啦，不管哪個黨派的人來了解金門，我們都是歡迎。」又嘲諷陳培瑜可能會藉由訴訟增加聲量。





