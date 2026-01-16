無懼親中派「跌破500元」唱衰 台積電市值超越中企阿里巴巴亞洲第一 宣告將加碼投資美國

晶圓代工龍頭台積電，作為全球最大電腦晶片製造商，15日宣布，受惠於人工智慧熱潮帶動，今年資本支出預算將大幅增加近4成，此前公布的最新一季淨利更較去年同期躍升35%。



台積電為輝達與蘋果等公司主要供應商，最新一季（10至12月）淨利達新台幣5060億元（約160億美元），較去年同期成長35%，優於分析師預期。台積電1月15日表示，上季營收較去年同期增加21%，達新台幣1兆460億元（約330億美元）以上。台積電透露，2026年資本支出預算將提高至520億至560億美元，高於去年的約400億美元。

市值約1.4兆美元，超越三星、阿里巴巴



雖然國內有政治上親中勢力努力唱衰，甚至有「所謂專家」斷言和美國合作、赴美設廠的台積電股價將跌破500元，但台積電在台灣的股價，過去12個月上漲59%，反映其在人工智慧驅動市場的強勁地位。

其他科技巨頭如微軟、Meta與Alphabet，也正大舉投資人工智慧基礎設施。

台積電財務長黃仁昭在電話會議中表示：「我們預期業務將持續受惠於領先製程技術的強勁需求。」他指出，未來3年支出將「顯著增加」。



針對人工智慧泡沫疑慮──批評者指稱投資過熱可能無法回收──台積電董事長兼執行長魏哲家回應，他對客戶成長需求充滿信心。魏哲家說：「我也很緊張，這是肯定的。人工智慧是真實的。不僅真實，還開始融入我們的日常生活。」

台積電市值約1.4兆美元，目前超越三星電子與阿里巴巴，成為亞洲市值最高上市企業。

Alphabet（Google母公司）本月市值突破4兆美元，為繼輝達、蘋果與微軟後第四家突破4兆美元的科技大廠，儘管人工智慧泡沫擔憂偶爾引發賣壓。

加速亞利桑那州新廠建設



台積電已承諾在美國投資約1650億美元，1月15日表示正加速亞利桑那州新廠建設，目標打造晶圓廠群聚，以滿足客戶強勁需求。

作為人工智慧主要受惠者，台積電在先進晶片製造占有主導地位，晨星（Morningstar）分析師在近期報告中指出，其前景樂觀。早晨星分析師表示：「台積電不受市場占有率變動影響，因為幾乎所有人工智慧公司都依賴台積電製造從特定應用積體電路到圖形處理器的晶片。」「這種依賴轉化為強勁定價能力。」

他們補充，即使需求短期下滑，台積電仍有強大緩衝，包括「來自資金雄厚客戶的穩健訂單」。



