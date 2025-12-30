無懼軍演！一度跌逾百點收斂 台股站穩2萬8

中共解放軍進行圍台軍演，對台股影響。（圖／東森新聞）





中共解放軍進行圍台軍演，對台股影響，早盤一度超過250點，但跌幅隨即收斂，但盤面仍有族群點火，像是華邦電、威剛還一度寫下新高價，至於權值股台積電、鴻海雖然下跌，但沒有出量，加上國安基金還在依舊穩定股民軍心。

美國總統川普：「我與習近平的關係非常好，我不相信他會真的動手（武力犯台）。」

大陸對台軍演，連美國總統川普都不擔心，儘管中共解放軍進行圍台軍演，台股早盤下跌一度超過250點，最低觸及28553點，不過下跌沒有出量，盤面上仍有族群點火，股王，遠端伺服器管理晶片製造商，信驊，不甩大盤低迷氣氛，一路驚驚漲來到7715元，再寫歷史新天價，另外記憶體族群，華邦電、威剛也一度衝上新高。

投顧分析師白易弘：「今天大盤雖然往下開低，但是跟軍演的影響不大，主要還是美股開盤，等於4大指數都是收跌有關係，正夯的金價銀價銅價，昨天（29號）也是巨幅的回落，拖累到美股4大指數收黑。」

權值股表現雖然有拉回，但台積電鴻海跌幅並不深，反倒是軍工股，包括雷虎、漢翔等，一開始逆勢上揚逾4%，但是後來又回跌。

投顧分析師白易弘：「因為其實大家對軍演來講，一次次的軍演打了蠻大的預防針，軍工股最大利多消息，應該要等到國防預算，正式有審批過關，相關的得標廠商，能夠明確有個未來的訂單指引，這樣比較會有一個漲勢出來。」

免驚免驚的原因，還有這一個國安基金要到明年一月十二號才會召開，因為美國關稅變數懸而未決，國安基金持續留守可能性很高，繼續穩定台股軍心。

