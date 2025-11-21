無懼過熱 美銀估今年全球科技股吸金規模仍將創新高

（中央社紐約21日綜合外電報導）美國銀行（BofA）今天在世界資金流向週報中預估，科技股今年仍有望吸引創紀錄750億美元（約新台幣2兆3500億元）資金流入。凸顯這類股票雖因價格過高疑慮面臨賣壓，需求仍旺。

路透社報導，科技類股今年大多時候漲勢強勁，美國股市中以科技股為重的那斯達克指數今年來也已上漲約14％，並在10月底創下歷史新高。

然而，此後科技股走勢踉蹌，那斯達克指數昨天收盤更挫跌2.15％。

儘管如此，美銀今天在報告中指出，至19日為止的1週，全球科技股仍吸引了44億美元資金流入。

美銀的報告還顯示，該週美國公債吸引88億美元資金流入，創下今年4月以來最高紀錄，也就是美國總統川普（Donald Trump）宣布「解放日」大規模對等關稅措施、引發全球市場震盪的時候。

另一方面，美銀統計的這週加密貨幣基金流出22億美元資金，創下有紀錄以來第2大規模。

加密貨幣受到投資人普遍撤離高風險資產浪潮波及，比特幣和以太幣價格今天雙雙跌至數月低點。（編譯：張正芊）1141121