無懼鄭習會 戳破綠營抗中老哏

國民黨主席鄭麗文接受訪問時指出，期待明年上半年赴大陸訪問，若成行，會面對象就是中共中央總書記習近平，鄭也稱若無這樣的安排就不會去；她也加碼希望明年上半年能訪美，因美方邀請也多。可見鄭鋪排了「親美和中」脈絡，維持國民黨既定路線，希望能在中美間維持等距，建構藍營利基。

但賴總統似乎一聽到鄭麗文要訪問對岸並且「鄭習會」，便又進行制式的「抗中」操作，並指如果沒有理由就擋國防預算、擋國安法案，要社會如何相信「鄭習會沒有前提條件？」賴雖自認理直氣壯，但當前再祭出抗中老哏，已然效益遞減。

首先，大罷免結果已顯示「抗中牌」踢到鐵板，即便如此，在行政、立法部門僵持，政府無法做出政績的當下，抗中抹紅仍廉價好使。特別是在「小紅書」封禁1年、《國家安全法》修嚴、《兩岸人民關係條例》修法將公務員赴陸全納管等操作陸續推出之際，看得出綠營抗中力道持續加強，賴政府想進一步建構「不願兩岸關係互動」的氛圍，對藍營步步進逼，想讓其動輒得咎。

但賴清德卻沒算到，一味抗中恐物極必反，例如針對日媒「中共介選造韓流」的音檔疑雲，韓國瑜採直球對決，怒斥抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法。而蔣萬安赴上海參加「雙城論壇」，聚焦「雙城好、兩岸好」主軸，期望在賴政府所建構的抗中氛圍下殺出血路外，也藉以維持國民黨有能力處理兩岸關係的認知。韓強攻賴卓施政痛腳、蔣鋪陳兩岸互信實踐，攻守兼具，也多能呼應民意脈絡。

台北市政府日前民調顯示，71.3％的市民認為兩岸關係越緊張越需溝通交流，64.1％支持台北與上海進行城市交流。12月初的美麗島電子報民調顯示，有48％的受訪者認為有必要維持「九二共識」，高於沒必要的37.8％，就連認為「兩岸同屬一中」者都比3月增加9％。這些都是藍營切入兩岸議題的機會。遑論從數據可清楚發現，綠營抗中策略已效益遞減，甚至恐成走夜路、吹哨壯膽的虛張聲勢了。

而鄭麗文點出想赴陸並會晤習近平的話題，當然也想在這樣的氛圍下，進一步理出攻破「抗中牌」的脈絡。第一，藉此建構有能力處理兩岸關係的對照組，凸顯綠營無能；第二，測試綠營除抹紅外，還有無其他招式；第三，打破「沉默螺旋」，讓中間選民對兩岸議題表態，改變社會氛圍。

畢竟鄭麗文在黨主席選舉中便重視兩岸互動，若能藉相應做法找回話語權，和綠營分庭抗禮，除不失為有效的施力點外，藍營也能跳出只有「文攻」而無行動支撐的框架。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授）