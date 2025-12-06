無懼重重困局 藝人謝祖武分享人生翻轉術

藝人謝祖武與民眾分享如何有效調整心態，走出屬於自己的翻轉之路。 （記者王正平攝）

記者王正平／高雄報導

藝人謝祖武因母親罹患失智症，親身經歷長照之重，如何在困境中保持清醒、找到突破口？高雄市立社教館與國際獅子會六日邀請實力派藝人謝祖武主講「無懼重重困局～謝祖武的人生翻轉術」，他帶領聽眾走入身為 「人子、人夫、人父」的生命歷程，並在面臨人生困境時，該「承擔」還是「逃避」，以及如何有效調整心態，走出屬於自己的翻轉之路，吸引近千名民眾參與，氣氛熱烈。

曾榮獲第亞洲電視大獎「最佳男主角獎」的謝祖武，以溫暖且具感染力的語調開場，分享自己從影數十年的心路歷程，以自身經驗提醒大家，人生沒有一直順遂的劇本，面對突發事件或重大轉折時，能做的是調整心態而不是逃避，而是讓自己在混亂中保持清醒，才能做出最正確的選擇。

關於曾身為失智症的照顧者，謝祖武希望以他的經歷與分享，能喚起更多人對失智症的關注，並呼籲社會一起成為「理解者」、「支持者」、「陪伴者」，讓每一位失智症患者與照顧者不再孤單、不再害怕、不再被忽略；他希望每個人都能在面對壓力時，不是被擊倒，而是因此變得更堅強。

主辦單位社教館秘書姜淑菁表示，希望藉由辦理生命教育講座，讓市民吸取他人不同的經驗，在忙碌生活中獲得力量與啟發，社教館也會持續規劃不同領域的教育推廣活動與專題講座，期望打造全民終身學習的平台，讓市民能持續吸收新知、提升能力，進而發展個人的生活智慧。