無懼鍵盤俠揶揄！安心亞跨年夜熱舞13分半 給全台〈呼呼〉

安心亞以酷帥性感兼具的造型，獨家空降2026台北最High新年城。（百鴻揚娛樂提供）

連莊多年「全台最辣」、收視之冠的安心亞，今（31日）晚間以酷帥性感兼具的造型，獨家空降2026台北最High新年城，攜30位舞者，大陣仗唱跳13分半不間斷的勁歌熱舞，演出韓女團Aespa的〈Whiplash〉、Black Pink〈Jump〉和G-Dragon〈Home Sweet Home〉三首金曲，令現場觀眾驚艷。

日前，安心亞被酸民攻擊「40歲了還在呼呼」，她無懼鍵盤俠的傷人話語，在2025最後一天以直球對決的方式，一出場就以8人舞群烘托下，送上搖滾版〈呼呼〉，一身銀白搭配白色流蘇外套，有別於以往的嫵媚，「呼」出帥氣新意。

唱完〈呼呼〉後，安心亞脫掉外套，率領30位舞者大陣仗演唱〈女孩站出來〉。

唱完〈呼呼〉後，她脫掉外套，率領30位舞者大陣仗演唱〈女孩站出來〉，晶鑽貝殼美胸呼之欲出，這是她繼過去「黃金奶」、連身鏤空馬甲等經典跨年裝扮後，噴火造型再突破。據悉，整套表演節目耗資破百萬，她說：「我們一直以來都是不計成本，團隊在製作上非常用心，我覺得最珍貴的不是花多少錢，而是大家願意為了這一晚，把最好的表演呈現給觀眾。今年有些歌都做了改編，增添搖滾的元素，風格是比較酷帥的。」

安心亞為了跨年舞台，從月初就開始準備。

緊接著，〈Whiplash〉、〈Jump〉和〈Home Sweet Home〉3首韓流熱歌登場，由於安心亞近期忙於電視劇《整形過後》和電影《陽光女子合唱團》的交叉宣傳，為了跨年舞台，她從月初開始準備，有空就進舞蹈教室練習，她說：「除了和30位舞者的搭配要整齊一致，今年練最久的是要記韓文歌詞，尤其〈Whiplash〉還有英文、韓文穿插，常會亂掉，所以花了很多時間。」

在〈Super跩〉、〈愛得起〉、〈乖乖牌〉及〈Maybe We Can〉等9首中、韓、英文夾雜的組曲過後，安心亞簡短接受主持人訪問，最後以〈Chillximg〉送給觀眾、送走2025年。她一下台後和團隊互相擁抱、互道辛苦了，她說：「倒數的瞬間，最重要的是大家一起完成了一件很棒的事情，今年在節目內容上更重視節奏跟情緒的起伏，希望給大家的不只是熱鬧，還有更不一樣的視覺感受。」

