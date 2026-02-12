無懼關稅匯率重壓 哥倫比亞出口捍衛鮮花市占率

再過幾天就是西洋情人節，但玫瑰花卻頂著高昂的關稅壓力。哥倫比亞作為全球第二大、美國第一大的鮮花供應國，從去年開始面臨美國課徵的10%關稅，一年損失高達 2 億美金。但當地的花農與出口商依舊充滿信心，要用高品質的玫瑰守住這份浪漫商機。

哥倫比亞波哥大的貨運航站，成千上萬箱的鮮花正整裝待發。這個北美最大鮮花供應國，正如火如荼為情人節旺季出貨做準備，確保出口作業順利，讓鮮花如期送到消費者手中。

鮮花公司總監 雷斯特雷波：「今年我可以說，很多事情都對我們有利 ，例如天氣因素 花朵在恰當的，時間綻放 品質也很好，我們也能取得充足且優質的勞動力，大家都非常投入， 全力以赴把生產趕出來。」

但從2025年起，美國對哥倫比亞鮮花課徵10%關稅，讓整個產業損失超過2億美元，再加上匯率波動的壓力，出口商的利潤空間被嚴重壓縮。然而，面對重重挑戰，哥倫比亞鮮花產業卻展現了驚人的適應力。

哥倫比亞鮮花出口商 羅哈斯：「2025年1月至11月期間，與前一年同期相比，整個產業約成長3% 這顯示，這是一個高度具備韌性的產業，我們希望能恢復到之前零關稅，那是我們過去擁有的，超過35年來，我們的出口一直享有零關稅，我們期望回到那個水準，但如果無法實現，至少希望關稅不要再增加，哪怕只是一個百分點。」

在高關稅與匯率變動壓力下，哥倫比亞鮮花產業持續以穩定產量與品質，用實力鞏固其在北美鮮花市場的關鍵供應地位。

