無懼關稅匯率重壓 哥倫比亞出口捍衛鮮花市占率
再過幾天就是西洋情人節，但玫瑰花卻頂著高昂的關稅壓力。哥倫比亞作為全球第二大、美國第一大的鮮花供應國，從去年開始面臨美國課徵的10%關稅，一年損失高達 2 億美金。但當地的花農與出口商依舊充滿信心，要用高品質的玫瑰守住這份浪漫商機。
哥倫比亞波哥大的貨運航站，成千上萬箱的鮮花正整裝待發。這個北美最大鮮花供應國，正如火如荼為情人節旺季出貨做準備，確保出口作業順利，讓鮮花如期送到消費者手中。
鮮花公司總監 雷斯特雷波：「今年我可以說，很多事情都對我們有利 ，例如天氣因素 花朵在恰當的，時間綻放 品質也很好，我們也能取得充足且優質的勞動力，大家都非常投入， 全力以赴把生產趕出來。」
但從2025年起，美國對哥倫比亞鮮花課徵10%關稅，讓整個產業損失超過2億美元，再加上匯率波動的壓力，出口商的利潤空間被嚴重壓縮。然而，面對重重挑戰，哥倫比亞鮮花產業卻展現了驚人的適應力。
哥倫比亞鮮花出口商 羅哈斯：「2025年1月至11月期間，與前一年同期相比，整個產業約成長3% 這顯示，這是一個高度具備韌性的產業，我們希望能恢復到之前零關稅，那是我們過去擁有的，超過35年來，我們的出口一直享有零關稅，我們期望回到那個水準，但如果無法實現，至少希望關稅不要再增加，哪怕只是一個百分點。」
在高關稅與匯率變動壓力下，哥倫比亞鮮花產業持續以穩定產量與品質，用實力鞏固其在北美鮮花市場的關鍵供應地位。
華人世界 馬上就要進入「馬」年了。儘管大家都說，狗 才是人類最忠實的好朋友，不過您知道嗎? 人類與馬的互動，也能演變成 親密的夥伴關係。如今，馬 經常扮演治療者的角色，並已有研究證實，「馬術治療」...
南半球的熱浪持續發威，從澳洲、智利到阿根廷，極端高溫與失控野火正以前所未有的速度席捲大地。科學家警告，人為引起的氣候變遷，力量已經強大到足以蓋過自然的調節規律。 民眾：「房子開始著火，我們大約凌晨...
年節餐桌上，火鍋、年菜、炸物、甜點輪番上陣，從除夕圍爐一路吃到初五，讓不少人假期還沒結束，身體就先「罷工」。不少民眾發現，過年期間特別容易出現腹脹、疲倦、胃悶、食慾異常等狀況，甚至連睡眠品質都跟著變差。王浩恩醫師指出，年節飲食真正傷身的，往往不是某一餐吃得多，而是「連續多天高負荷，卻沒有給腸胃修復時間」。「很多人以為只有過年那幾天吃得多，應該還好，但其實腸胃最怕就是連續三到五天沒有休息的高油、高糖、高鹽飲食節奏。」王浩恩醫師表示，年節期間腸胃不適的民眾，很多並非暴飲暴食，而是「早餐還沒消化完，中午就接著聚餐，晚餐結束又來一輪宵夜」。這樣的飲食型態，容易讓肝臟、膽囊、胰臟長時間處於高負荷狀態，消化酵素與膽汁分泌來不及調節，容易引發腹脹、胃食道逆流、腸胃蠕動異常，甚至讓原本沒 ...
從2月14日起，就將迎來長達9天的丙午馬年農曆春節連假。行政院長卓榮泰今（12）日於行政院會發表歲末談話時表示，今天是農曆年前最後一次召開行政院會，下週就是國人最重視的春節9天連假，感謝各位首長過去一年在各自工作崗位的辛苦付出，他可以肯定且自信地向國人報告，目前國家正處於最好的發展趨勢與條件。卓院長指出，去（2025）年一整年在國人共同努力下，締造8.63％經濟成長率，讓全世界再次更重視台灣；昨（11）日股市以3萬3,605點封關，更是史上最高，人均GDP也達到3萬9,477美元。此外，台積公司繼續在國內擴建增廠，也在全球進行布局；世界主要大廠包括輝達、美光也一直加碼投資台灣，這都是前所未有的情況。卓院長期許大家繼續努力，相信今（2026）年人均GDP定能達到4萬美元，明（2027）年最低工資也可望突破新台幣3萬元，這個目標在過去看似不易，但只要我們更加努力，目標就在眼前。卓揆提到，今天最重要的兩件事情，第一件是由行政院鄭麗君副院長及楊珍妮政務委員領軍的國家談判團隊已抵達美國，要與美方進行最重要的關稅談判最後協議，她們身負國家任務與使命，一定會「爭取最多、談到最好」，並且解決雙方共同問
在高度變動與不確定性的 2026 年，創業者如何在市場競逐中掌握優勢、整合資源並加速成長，成為產業關注焦點。中華民國全國創新創業總會團體會員聯誼會，日前攜手由第29屆創業楷模周青麟領軍的狼窩創業加速器，舉辦「團體會員聯誼會 × 狼窩創業加速器深度實戰聚會」，吸引來自不同產業的新創會員齊聚交流，透過三大主題解析與實務對接，為新年度事業布局注入動能。
生活中心／陳佳侖 、曾宸洛 新北報導春節連假即將到來，台塑石油推出，"你加油，我捐款"的愛心公益活動，從週五開始，一連十天假期，每加滿25公升以上，同時用台塑石油"會員"APP支付，就會捐出8元給家扶基金會，同時也回饋F幣給大家集點換好康。春節連假即將到來，民眾提前開車到加油站，把油箱加好加滿，看準春節出遊車潮，台塑石油推出加油做愛心活動。台塑石油推春節加油捐款活動。（圖／民視新聞）台塑石油資深副總 陳和奇：「每一筆的加油，為您再捐出8元，給家扶基金會，照顧更多，需要被照顧的孩童，幫助我們這些孩童，能夠健健康康，平平安安的成長。」希望透過加油，為弱勢孩童盡一份心力，2/13~2/22只要到"台塑石油"加滿25公升以上，並且用台塑石油"會員"APP支付，就會捐出8塊錢給家扶基金會，同時也回饋給會員。台塑石油推春節加油捐款活動。（圖／民視新聞）台塑石油資深副總 陳和奇：「一個F幣相當就是1元，最主要就是，便利商店的結合，還有小百貨還有美妝店，折抵這個旅程數的部分，相信我們2026年的上半年，（會員數）就可以突破百萬。」家扶基金會院長 潘惠珍：「我們推動有一個計畫，叫用愛包圍的，一個計畫的募款專案，所以這樣的經費是用在一些，遭受不當對待受虐的孩子，跟他的家庭的一個服務上面。」台塑石油連續八年與家扶基金會合作，累計捐款超過1600萬元，希望邀請全民一起響應公益，讓這份愛一直延續下去。原文出處：台塑石油春節做愛心！ 每筆捐8元給家扶基金會 幫助弱勢孩童 更多民視新聞報導台大醫父母！她自曝「丟臉愧疚」無優秀基因…網反誇除夕起濕涼3天！北台灣降7至8度 恐有2波冷空氣宜蘭一天一夜市攤販管理難! 遍地開花推手人稱"美利姐"
美豬進口關稅傳減半，恐致進口量大幅增加衝擊國產豬及相關產業；桃園市政府農業局提出5項具體作為全力捍衛桃園養豬產業，期望減緩關稅減半或零關稅進口美豬的衝擊。中央相關政策應以維護國人食安、保障本土養豬產業發展，及兼顧國際經貿布局為前提，審慎評估整體衝擊，提出周延具體的配套措施。桃市府呼籲，中央應儘速推動「共同蒸煮中心」及「廚餘飼料化」制度化措施，明確訂定推動期程與配套標準，並於今（115）年底前正式上路，作為因應美豬關稅減半的具體產業支持方案。農業局長陳冠義表示，未來美豬進口關稅若減半，將持續強化5項具體作為：一、「落實產地標示與查核機制」加強賣場、餐飲及傳統市場稽查，確保豬肉產地標示清楚明確。二、「守護桃園黑豬品牌價值」精進品牌行銷與溯源制度，強化高品質在地豬肉競爭優勢。三、「提升養豬產業競爭力」持續推動智慧化畜舍升級、節能減碳與動物福利改善，強化生物安全防疫體系與生產效率。四、「強化食安抽驗與資訊公開」配合中央規範，加強肉品抽驗頻率，確保市民安心消費。五、「 加強輔導桃園市養豬產業」規劃以「飼料搭配豆渣」的飼養模式成立桃園黑豬飼養示範戶，期待桃園成為國產黑豬產業的領頭羊。桃園市長張善政
[NOWnews今日新聞]台美關稅談判日前達成15％不疊加成果，台美對等貿易協定有望本週正式簽署。對此，民進黨今（12）日公布民調，結果顯示，台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意，更有74.1％...
中美競爭持續升溫之際，曾在歐巴馬政府擔任財長顧問的拉特納（Steven Rattner）在《紐約時報》發表專文，標題直言「我剛從中國回來，美國沒有贏」（I Just Returned From China. We Are Not Winning）。他以一周訪華見聞為基礎指出，無論是人工智慧、汽車、人形機器人還是藥物研發，中國在多個高端技術領域的推進速度，都已讓美國難以再以傳統思維應對。
（中央社台北12日電）墨西哥去年12月宣布對中國進口商品加徵高額關稅後，中國與墨西哥經貿官員近日在北京首次進行面對面會晤。
（中央社東京12日綜合外電報導）日本軟銀集團今天表示，受惠於投資人工智慧（AI）領域的報酬大增，去年10至12月的年度第3季淨利達到2486億日圓（約新台幣501億元），較前年同期的淨損大幅改善。
摩爾線程旗艦 GPU 實測性能對標輝達 H100 國產 AI 算力突圍 摩爾線程周四 (12 日) 宣布旗艦 AI 訓推一體 GPU MTT S5000 成功完成智譜新一代大模型 GLM-5 全流程適配驗證，實測性能突破國產算力天花板。 這款
金管會12日公布匯率避險會計新制配套，壽險業高層表示，能省下巨額避險成本，對壽險業絕對是一大利多；儘管金管會公布的配套措施確實相當嚴格，壽險公司得花費7至8年累積足夠的匯率波動「防火牆」後，接下來就海闊天空、省下來的避險成本可自行運用。
馬年即將到來，屬馬的金馬影后林青霞特別題字送《中國時報》讀者4匹大馬吉祥話，「馬到成功 自由奔放 馬不停蹄 瀟灑馳騁 馬縱山河 我心自在 馬壯人強 恣情天地」，象徵在恣情天地間，鼓勵讀者們以自在心境追求理想、勇往直前且展現威武無畏的瀟灑態度。
公開資訊觀測站重大訊息公告(2492)華新科-本公司代子公司釜屋電機株式會社公告取得松尾電機株式會社私募普通股1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:松尾電機株式會社對特定人發行之普通股股份2.事實發生日:115/02/123.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量 : 627,000 股 每單位價格 : JPY811 元 交易總金額: 約計JPY508,497,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：松尾電機株式會社 與公司之關係：係釜屋電機株式會社採權益法評價的轉投資5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）即使菲律賓外交部低調處理爭議，菲律賓官員與中國大使館因南海爭議而起的言語交鋒，仍無緩和跡象。菲律賓軍方今天重申，官兵已準備好為捍衛國家主權與領土付出生命。