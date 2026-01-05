無懼關稅經濟衝擊！ CES開展CTA先打消費強心針、估美國今年消費年增3.7%至5650億美元

CES展登場 CTA預估美國消費產業營收續增。資料照



關稅壓力與經濟不穩定衝擊消費環境，AI巨頭黃仁勳和蘇姿丰接續開講助陣CES大秀。主辦單位Consumer Technology Association (CTA)最新數字預期， 2026 年收入達 5,650 億美元，較去年同期成長 3.7%。企業雖有經濟挑戰、供應鏈轉變與消費者支出壓力多重夾擊，但消費性產業在關鍵時刻的韌性展現。

CTA執行主席兼行政總裁 Gary Shapiro 表示，即使關稅與更廣泛經濟壓力增加，但美國人繼續投資於提升生產力、連結與生活質素的科技。但是，隨着企業逐步消化關稅實施前的存貨，並於 2026 年面對更困難的成本決定，而經濟不穩定的影響正在日益可見。

廣告 廣告

但CTA數據也顯示，雖然整體成長保持穩定，但成本上漲帶來的負擔於整個產業分佈不均，較小型公司較有機會面對利潤率壓力或供應鏈中斷。

儘管面對挑戰，重要部份持續擴展。硬體收入預計增長 3.4%，而消費者軟體和服務支出預計增長 4.2%，達近 1,940 億美元。但單位出貨量預計於 2026 年僅增長 0.7%。

消費者越來越重視軟件驅動價值，偏向訂閱服務和利用靈活財務管理選擇，這表示市場越來越受頂尖功能與 AI 體驗所驅動。

CTA也預告消費科技業下一階段的三大主要力量：

•智能轉型 — 人工智慧正在成為各種裝置、平台與服務的基礎，實現更智能系統與更個人化消費者體驗。

•益壽科技 — 消費者追求支援更長壽與更健康生活的科技，加速數位健康、遙距醫療與健康工具進步。

•工程未來 — 持續投資於電氣化、交通、能源管理與基礎設施現代化，正在為未來創新奠定基礎。

更多太報報導

Google神救援Part 2！聯發科v8x/v8e爆量價增大補、外資喊還能漲

【一文看懂】CES開展即落幕！「影武者」記憶體揮刀 輝達英特爾都得低頭

AI天王天后黃仁勳蘇姿丰CES對決! 台股元月行情火、三萬點來了