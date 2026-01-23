無懼關稅衝擊，中市上繳國庫稅收穩健成長、展現城市韌性。（圖：中市府提供）

根據財政部最新資料顯示，台中市綜合所得稅自108年335億元，成長至114年600億元，增幅近80%；營利事業所得稅則由108年559億元，成長至114年742億元，增幅約33%，兩項主要稅收成長率，都是六都第3，市府經發局表示，代表市民所得與企業獲利基礎同步擴大、城市經濟底盤穩健，無懼關稅衝擊，台中經濟展現高度韌性。

經發局指出，若進一步觀察近三年稅收表現，114年綜所稅600億元、營所稅742億元，較113年微幅下降近1成，主要反映國際景氣不確定性、美國關稅政策影響及出口訂單波動，進而影響企業獲利與薪資獎金發放。但與112年相比，綜所稅仍增加54億元、營所稅增加23億元，顯示台中整體稅基規模仍維持成長趨勢，經濟體質具備高度韌性。

經發局長張峯源表示，稅收是結果、產業是根本。台中以製造、服務、營建三大產業基本面穩住就業與消費，在外部環境波動下仍能維持稅基相對高檔，展現城市經濟的硬實力。綜所稅與營所稅作為觀察城市經濟的重要指標，反映家戶所得與企業獲利表現，在產業穩定支撐下，帶動就業增加、薪資與獎金成長，擴大家戶所得與消費動能，進而促進企業獲利，形成良性循環。

經發局補充，稅收表現不宜僅以單一年度高低判斷城市競爭力，更應著眼產業長期潛力。近年台中在產業投資、消費動能與重大建設落地等面向均有亮眼表現。依財政部統計，截至114年10月，台中營利事業銷售額累計達4.7兆元，其中製造業銷售額達1.56兆元，顯示製造引擎穩健運轉；商業服務方面，台中大遠百去年營收223.6億元、居全台第二，新光三越中港店復業後仍創下132.4億元佳績，展現內需消費力道持續強勁。

在營建面向，經發局指出，受惠於重大建設推動與重劃區開發，去年上半年台中住宅使用執照核發量達14,890宅、年增32.7%；商業使照核發面積達9萬3,562坪、年增逾17倍，兩項指標皆居六都第一，反映投資持續落地、城市發展動能穩定推進。

經發局表示，台中國際會展中心自去年試營運以來，充分發揮「前店、後廠」優勢，成功帶動訂單與人流商機。市府將持續優化投資環境，推動重大公共建設，確保水、電等關鍵資源穩定供應，同時協助企業拓展國際市場，成為產業堅實後盾，攜手企業在台中深耕發展、穩健成長。（寇世菁報導）