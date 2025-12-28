無懼「朝小野大」 6項國安修法防中共統戰滲透

〔記者陳鈺馥／台北報導〕因應中共統戰滲透，行政院近期已通過「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」及兩岸人民關係條例、「社會秩序維護法」部分條文修正草案等6項修法，函請立法院審議；官員今強調，中國對台的敵意有增無減，統戰滲透無所不用其極，國安修法有其必要性、急迫性。

賴清德總統3月主持國安高層會議，針對中國對台滲透、統戰與主權挑戰等五大威脅，提出17項因應策略。行政院隨即展開行動進行全面檢視，已盤點20部法律需要立法或修法，均持續推動中。

行政院院會12月18日通過「國家安全法部分條文修正草案」、「陸海空軍刑法第24條修正草案」、「陸海空軍軍官士官服役條例第24條、第25條、第41條條文修正草案」、「國軍退除役官兵輔導條例第32條條文修正草案」。

國安法部分，修正內容包含增訂參與組織之不法態樣、增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰。公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

現行軍公教與退將等若涉犯國安之罪，必須待刑事判決有罪確定後才能剝奪其請領退休俸，草案則明定，相關人員遭判處有期徒刑以上之刑時，無需等待定讞，一審有罪就能月退砍半；現役軍人或公務員故意犯國安法者，加重其刑至二分之一。

此外，「陸海空軍刑法第24條修正草案」，明定現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上、7年以下有期徒刑。並提高不盡其應盡之責而降敵罪者，將處3年以上、10年以下有期徒刑，亦增訂預備與陰謀犯處罰規定。

退輔條例修正草案則增訂，退除役官兵具有服役條例或其他法律(如兩岸條例)所定「停止」領受全部或部分退伍給與權利之事由者，於其停止領受期間，應「同步停止」輔導條例規定的權益；另，增訂對於退除役官兵「無月退伍給與」，經權責機關裁處罰鍰者，按該裁處罰鍰數額，停止一定期間(1年以上、5年以下)輔導條例規定之權益。

強化公務員赴中管制方面，行政院院會26日通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及「社會秩序維護法」部分條文修正草案，增訂10職等以下未涉密公務員前往中國，須經所屬機關許可；明定立法委員及因業務上知悉、持有及保管國家機密之人員等赴中，須經內政部聯審會許可；增訂民選公職人員赴中接觸中共黨政軍資訊，須公開揭露。

鑑於校級退役軍官配合中共統戰無法可管，本次兩岸條例修法擴大曾任特定職務人員範圍，不得出席中共黨政軍慶典、活動有妨害國家尊嚴行為，並增訂不得出席中共黨政軍舉辦的「倡議消滅或矮化我國家主權之活動」。

「社會秩序維護法」部分，增訂在公園、車站等公共場所，以旗幟、標語等相關物品倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，予以處罰。

對於立法院「朝小野大」，政府為何還會推動國安修法？熟稔中共統戰的官員今日受訪表示，政府當然知道「朝小野大」情況，對立委而言，透過事前審查、事後揭露，等於是政府替他掛保證，赴中比較不會引起台灣民眾不安。

官員指出，修法可減少民眾疑慮和更加放心，在民主政治上更是一項進步，有民主防衛機制讓民眾可以監督，也可以問責，這是一種民主防衛機制的強化，我們是正向看待，也願意到國會向立委說明，推動相關國安修法的急迫性。

他強調，中國對台的敵意是有增無減，對台灣的統戰滲透無所不用其極，公務員赴中很容易被中共接觸，或被攏絡及利誘，還有人被盤查及詢問，中國想藉此探查機關內部資訊及情資，去中國不只一次的，甚至會被吸收、要求發展組織，淪為在地協力者，修法有其必要性。

