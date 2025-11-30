無懼「看衰」民調！林岱樺嗆「舊政客要覺悟」：帶風向適可而止

民進黨高雄市長初選白熱化，最新民調顯示，綠委林岱樺的支持度落後黨內另外3位對手。對此，林岱樺今天表示，舊政客要覺悟，做民調帶風向也應該要適可而止，不要低估高雄市民的智慧。

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺今天在高雄鼓山舉辦女力造勢活動，分享自己「長女撐家」、投了一百封履歷才找到第一份工作，以及投身政壇的心路歷程。她並指出，自己近期遭遇的抹黑是女性政治場域中最殘酷的攻擊之一，她選擇站起來，不只為自己，也是要捍衛每一位女性的公平與尊嚴。林岱樺說，未來若擔任市長，將要打造一座真正理解女性需要的城市。她將提出未來高雄女性的「三大守護圈」，全方位照顧高雄女性。

廣告 廣告

林岱樺。（圖／中天新聞）

活動結束後，林岱樺受訪時，被問及最近的民調結果，她表示，接下來一定有很多看衰的民調，因為他們沒有辦法有萬人造勢大會，只會花錢做民調來造勢。民心向背，從岡山到旗山，人民要的是衝破派系、人民作主，這已經是無法擋的趨勢。

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺說，舊政客是要覺悟的，舊政治做假民調，政客樂此不疲，但人民早就厭倦，「如果要把民調當作造勢工具，我也尊重，但低估對手，就犯了戰略上致命錯誤。」她強調，要做民調帶風向，也應該要適可而止，這份民調中，國民黨的支持度只有8.4%，這是把高雄市議會63席議員、民進黨25席、國民黨28席都當作空氣，國民黨即便在谷底，也都有3成左右的支持率，要用這種民調當造勢工具，不要低估高雄市民的智慧，高雄市民是最有智慧的審判者、觀察者。

延伸閱讀

秋鬥「反戰求生」！鄭麗文籲跨黨護和平：莫讓台灣淪火藥庫

基隆挺過2次罷免！鄭麗文盼2026再開紅盤：台灣頭贏到台灣尾

麥玉珍要選台中市長 鄭麗文稱尊重制度：在野提出最適合人選