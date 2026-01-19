無懼「福建金門人」說惹議 陳玉珍：這是身為金門人身分的誠實說明

國民黨立委陳玉珍。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍日前公開談及，「金門人向來不覺得自己是台灣人，而是福建金門人 。」等說法，面對輿論熱議，甚至遭到部分網友強烈抨擊，陳玉珍今（19日）再表示，這是完全依照憲法的清楚說明，為什麼大家仍然可以自在地說自己是「台灣人」，金門人卻不能說自己來自「福建金門」。

陳玉珍表示，當媒體問她：「妳是金門人，還是臺灣人？」她並沒有主動設定議題，只是被動如實回應，她說，她是「中華民國福建金門人」，這樣的回答，卻被外界過度解讀，甚至被說成不愛台灣，對此，她心裡其實很沉重。

陳玉珍再次說明，她之所以這樣回答，是因為當時受訪的場合，包含外國智庫與國際友人，她只清楚論述事實，中華民國憲法將領域分為「自由地區」及「大陸地區」，「自由地區」包括：台灣、澎湖、金門、馬祖，而金門、馬祖就是隸屬中華民國自由地區福建省的一部分。

陳玉珍強調，這不是挑釁、不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明。有人說福建省早已虛級化，但我們也都知道，「台灣省」同樣如此，可為什麼大家仍然可以自在地說自己是「台灣人」，金門人卻不能說自己來自「福建金門」？我們不需要對立，更不需要否定彼此的認同。

陳玉珍表示， 她是金門選出來的立法委員，替金門人說話，本來就是她的責任。中華民國台澎金馬之中，唯一真正承受過砲火洗禮的地方，就是金門。他們的長輩有人躲過防空洞，他們的土地刻著歷史留下的痕跡。所以她說，希望砲彈不要再落到金門。這不是政治語言，這是每一位金門鄉親，最真實、最卑微的心願。

陳玉珍更提到，中華民國是自由民主的國家，金門人當然有權利說出自己的感受與期待。前總統蔡英文曾經說過：「沒有人應該為了自己的認同道歉」，所以再給她一百次受訪、一百次向外界說明的機會，她還是會說「我是金門人」，她來自「中華民國福建省金門縣」，因為金門是他們的根，也是他們一輩子守護、努力的地方。

