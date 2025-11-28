無懼AI泡沫！ 他「多單滿倉＋3倍槓桿」嗨喊：一路炒到2027





AI科技浪潮席捲全球，相關科技股成為熱門投資標的。但也有人開始擔心，AI股是否會「泡沫化」。有網友認為AI長線趨勢明確，「至少會一路炒到2027年」，引發熱議。



該名網友在論壇PTT上發文，討論AI發展與投資立場。他表示，許多人相信「AI泡沫」說，心理感到恐慌，選擇賣出股票。但他認為，若真的因此「被洗掉籌碼」，未來可能會後悔。他認為， AI長線趨勢明確，「至少會一路炒到2027年」，也分享自己目前目前採取「滿倉＋三倍槓桿」的積極多頭策略。還進一步指出，他認為這波AI熱潮「與網路革命、智慧型手機潮流同等級」，平均15～20年才會出現一次，難得一遇，若此時錯過，下一次可能要等二十年。

▼原PO表示，自己認為AI熱潮「難得一遇」，且不認為會短期泡沫化，預測至少會延續到2027年。（示意圖／取自pixabay）

之後，也​​​​進一步以比喻方式說明目前的科技企業處境：AI公司相當於「預售屋模式」，2027年才需開始承擔大筆成本與負擔，現階段則是全力擴張與預收市場紅利。因此，他不認同「AI泡沫即將破裂」，並認為任何試圖宣稱此種說法者，都只是在「誤導投資人交出籌碼」。並強調，自己只是單純分享帳戶資訊，外界的酸言與帶風向的言論，他並不在意，也從未認同主流媒體的市場觀點。

▼原PO認為目前的AI 公司相當於「預售屋模式」，2027年才需開始承擔大筆成本與負擔，現階段則是全力擴張與預收市場紅利，因此現階段還不需要出清相關持股。（示意圖／取自Pexels）

對於原PO提出的「AI大多頭」論點，許多網友紛紛留言，有網友指出，與2000年網路泡沫化的狀況不同，不可一概而論：「.com是夢太多，能力沒到就在想20年後的事，類似現在夢AI機器人可以取代很多事」、「.com那個就像是碰到女生手就開始想小孩名字叫啥」。也有認同原PO看法的網友認為科技長期發產趨勢確實明顯：「認同，2027前都看多，至少等OpenAI上市再下車」、「整天講泡沫的是不是覺的人類科技就停在2025年，之後的100年跟2025一模一樣，而且什麼叫泡沫？從此停止發展AI晶片？」、「AI就像所有科技革命一樣，不會消失，只會演進」。

（封面示意圖／取自Pexels）

