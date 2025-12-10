無懼AI泡沫 台股明年上看33000點

AI泡沫化疑慮升溫，成為近期投資人最關注焦點，凱基投顧董事長朱晏民10日以「開香檳怎麼會沒有氣泡？」為題指出，在投資熱潮尚未見頂的情況下，台股明年將延續2023年以來的多頭格局，預估2026年台股指數高點上看33000點、約當21倍本益比，低點則可能下探至25000點、約當16倍本益比。

凱基證券10日舉辦「凱基鑫觀點2026投資展望」記者會。朱晏民表示，AI投資仍處於早期階段，基礎建設需求扎實、完全奠基於真實服務與算力的快速成長，且有明顯獲利支撐，當前限制產業擴張的關鍵在於「供給」而非「需求」，使競爭格局維持在藍海而非紅海。

廣告 廣告

對於外界常把這波AI熱潮與2000年網路泡沫期間近5年多頭相比，朱晏民表示，本輪AI驅動的行情迄今僅約3年，儘管AI投資熱潮看似迅猛，然對照過去百年重大技術革命如鐵路、汽車、電力與資訊科技等，其資本支出高峰占GDP比重可達2％至3％，目前生成式AI相關投資占比0.8％，顯示成長仍處早期階段。

朱晏民認為，在經濟維持擴張或軟著陸的情境下，台股全年走勢往往偏震盪上行，然市場波動的核心風險包含：一是聯準會的降息節奏改變、二是市場對AI投資可持續性與高估值的恐懼、三是美國期中選舉前的政策不確定性，這將是個「風險與機會並存」的年份。

凱基證券財富管理處主管阮建銘則以「聚焦LEAD」建議2026年資產配置，包含「資金挪移」2026年聯準會仍具降息空間，非美貨幣、亞幣具表現機會；二是「聚焦獲利」，把握美國期中選舉前把握美股布局機會；三是「加碼信用」，可逢信用利差擴大布局較高評級之非投資等級公司債；四是「資產分散」，另類資產躍升配置要角，有助投組多元化。

阮建銘也提醒投資人應關注「3M現象」，包含美中競爭多極化加劇期中選舉影響，及川普干預聯準會等三大現象都將陸續發酵。若以風險層面來看，最需留意聯準會降息步伐不如預期或科技泡沫，美中衝突加劇風險較低。