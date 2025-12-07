無我付出菩薩行 翻轉佛陀故鄉

上人行腳，今天在新店靜思堂，今天晨間座談的時候，志工回顧慈濟跟尼泊爾的因緣，尤其這幾年，新加坡跟馬來西亞慈濟人，連投入當地，翻轉貧困，還有醫療進駐、興學辦教育，主要是為了回饋佛恩，馬來西亞副執行長、陳吉民，早上透過一個小時分享回顧，這些步步開出蓮花的故事。

「本師釋迦牟尼佛。」

慈濟馬來西亞分會副執行長 陳吉民：「2018年9月10日，我記得非常地清楚，上人那時候拍著他的胸膛說，我不知有生之年，看到慈濟在尼泊爾發展嗎，所以上人一直在尋找這個因緣，去回饋佛國 去回報佛恩。」

慈濟馬來西亞分會副執行長 陳吉民：「上人告訴我們 既然你們有因緣，踏入佛陀的足跡，就要去尋找佛陀的遺憾，到底佛陀還有哪一些事情，沒有辦法去完成，所以我們到那邊就去感受，那一種苦集滅道，苦 2500年後 今天還在。」

慈濟馬來西亞分會副執行長 陳吉民：「尤其女孩子喘不過來的就是嫁妝制度，這些都是女孩子們的悲歌，因為 嫁妝如果達不到夫家的要求，這個女孩子嫁過去，都會被夫家的親戚們欺負。」

慈濟馬來西亞分會副執行長 陳吉民：「2500年後 看見的苦是一樣的，我回來跟上人講說，可能他們是認命了，或者是他們的業力，上人說不是的，是因為他們無助，也沒有機會去接觸到這個世界。」

因緣一線牽，張張照片，見證歷史，1993年興建大愛屋之後，直到2015年一場大地震，慈濟在尼泊爾的足跡，才真正踏足、踏實，連綿至今。慈濟馬來西亞分會副執行長 陳吉民：「藍毘尼的鄉下是這麼地苦，所以應該是上個月，默帝耶法師回來，從國外回來，他說藍毘尼的鄉親已經等了600年，等誰呢 ，等上人 等慈濟，已經等了600年。」

證嚴上人開示 ：「為佛國盡一分力量，那就是為了報佛恩，好幾位都是企業家，他們把他們的企業交託給了，他們的家裡的人，他們自己就跟陳醫師到佛國去，大馬連心 愛鋪滿地 要記得喔。」

薪火相傳同根生，馬來西亞執行團隊，15位負責人代表，來自九州十地，心靈故鄉愛接棒。證嚴上人開示 ：「不管你們發什麼願，總是 發願是好事，期待大家發願以後，要身體力行，這就是真誠的點燈，感恩。」

新年點燈、發好願，報佛恩，誓願同行。

