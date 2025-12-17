「無所求的付出」中市警表揚績優警察志工 感謝長年守護城市溫情

【警政時報 林家嘉／台中報導】秉持「無所求的付出」志願服務精神，臺中市政府警察局於114年12月12日下午辦理「114年下半年度警察志工聯繫會報」，由警察局副局長陳宗能與臺中市警察志工大隊大隊長張世欣共同出席，會中轉頒內政部114年志願服務績優志工金、銀質獎牌共21人，以及臺中市志願服務獎勵21人，並表揚警察局志工業務績優團體第二分局等6個單位及警察志工楷模66人，感謝志工夥伴長年投入警政服務的辛勞與付出。

臺中市政府警察局表揚績優警察志工與志工楷模，肯定志工夥伴長年無所求的付出，共同守護城市安全與溫情

本次受獎代表中，另有3位志工服務時數累積超過5,000小時，深獲警察同仁高度肯定。這些志工平時除協助警政單位執行民眾報案引導、櫃臺諮詢服務外，也積極投入犯罪預防宣導與社區關懷工作，服務態度主動積極、任勞任怨，成為警政體系中不可或缺的重要力量。

陳宗能副局長致詞時表示，志工精神在於付出而不求回報，警察志工楷模頒獎不僅是分享榮耀，更是向所有志工夥伴表達最誠摯的感謝。因為有志工們的熱情投入，讓臺中這座城市充滿溫情與活力，民眾走進各警察機關，都能看見志工熱忱貼心的服務身影，正是臺中市最溫馨動人的生活圖像。

陳副局長也特別感謝張世欣大隊長長期帶領「警察志工大隊」及「警察志工協會」，成為警察同仁最堅強的後盾。警察工作繁重多元，「警力有限、民力無窮」不僅是一句口號，志工的即時協助更是臺中市治安表現亮眼的重要關鍵，期盼未來持續深化警民合作，共同守護城市安全。

張世欣大隊長隨後致詞時，感謝吳局長率領的警察團隊在「掃黑、緝毒、肅槍、打詐」及交通安全維護等面向展現亮眼成績，並呼籲社會大眾多給警察支持與關懷，為基層警察注入更多正向力量，會報在全體與會人員熱情合影中圓滿落幕。

