無所畏懼！沈伯洋前往荷蘭拚外交 范雲喊：我們繼續一起為台灣奮戰

沈伯洋（左）與范雲（右）飛荷蘭拚外交。（取自范雲臉書）

民進黨立委沈伯洋日前遭中國重慶公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵辦，同黨立委范雲今（21）日透露，她與沈伯洋將前往荷蘭，一起出席國際自由聯盟會議，「如同蔡英文總統說的，外交就是一棒接一棒。我們繼續一起為台灣奮戰」。

無所畏懼！ 沈伯洋、范雲前往荷蘭拚外交

「無所畏懼，外交繼續接棒」，范雲今天透過臉書說，終於可以跟大家公開，沈伯洋也會跟自己一起在荷蘭出席國際自由聯盟會議！

范雲指出，國際自由聯盟（Liberal International, LI）集結全球近百個自由派政黨，長期支持台灣，自己目前也擔任聯盟的共同副主席。她還說，聯盟去年在智利的年會自己也出席，當時她們通過決議，譴責中國扭曲聯大2758號決議文，打壓台灣國際參與。

范雲指出，這一次她會和來自荷蘭、烏克蘭國會議員，以及委內瑞拉、黎巴嫩自由派政黨的領袖，討論「自由派如何在危機與不安全感的政治中航行」；沈伯洋則會分享如何在政治操弄時代下進行民主防衛，「如同蔡英文總統說的，外交就是一棒接一棒。我們繼續一起為台灣奮戰」！

遭中國立案審查 沈伯洋：作為勇敢的台灣絕不會因此退縮

重慶公安局日前發布警情通報，宣布對沈伯洋立案偵查，指控他發起、建立「黑熊學院」涉犯分裂國家罪。不過，沈伯洋先前則受邀出席德國聯邦議院舉辦的「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，並且自錄影片說，作為勇敢的台灣絕不會因此退縮。

