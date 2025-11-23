無接棒產業、匯率承壓 台灣經濟災難
因應美國要求赴美投資壓力，政府談判團隊拋出「類科學園區」概念，引發掏空台灣疑慮。專家學者認為如果台灣沒有培養新興產業接棒經濟發展，隨著這些產業供應鏈外移，那將是台灣經濟災難的開始，前行政院副院長杜紫軍示警，他更擔心的是台幣匯率，將重創台灣所有出口產業。
今年4月台積電宣布赴美投資時，就有半導體資深分析師預言「科學園區會被掏空一半以上」，是遲早的事。果不其然，在美國壓力下，台積電赴美投資一再加碼，從原本一座廠現在已經擴增至6座。據業界指出，台積電從2022在亞利桑納蓋第一座廠時，供應廠商從半導體化學品、材料、特殊氣體等都已經去了，至少有6、7成了。
資深產業顧問陳子昂不諱言，因應美國要求，台灣半導體、伺服器廠商恐加速移美，屆時將削弱我國出口、投資量能，一旦出口、投資熄火，工具機、石化等傳產又看不到曙光，連帶衝擊外匯、就業、消費等實力，一定會影響我國經濟成長表現。
前經濟部長尹啟銘認為，台灣會不會被掏空，問題關鍵在於政府有無創造新的強勢產業接棒經濟成長；以前我們開放電腦組裝西進大陸投資，但政府把資源投注在半導體產業，如今半導體產業茁壯出走，台灣還看不到新興產業接棒。
一位工業界人士則感嘆，政府是有提出AI十大建設及五大信賴產業，但迄今看起來仍「蒼白無力」。
杜紫軍指出，美國要求台灣赴美投資金額，儘管政府表示尚未確定，但一定會對國內投資造成排擠效應，不過他更擔心的是台幣匯率問題。
他說，半導體伺服器等產業，主要是以美國市場為主，約占台灣總出口30％左右，換言之台灣還有7成的產業在非美市場，日前《經濟學人》指台幣嚴重低估，讓人擔心新台幣匯率會否成為美國下一個施壓對象。若政府還守不住，新台幣匯率大幅升值，台灣產業的衝擊將是全面性。
