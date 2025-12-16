無敵側顏＋魔鬼曲線！網挖出22歲美女棋士三島響泳裝照 老司機超嗨

（記者張芸瑄／綜合報導）日本職業棋士三島響（Mishima Hibiki）近日因在個人社群分享關西公開賽的側拍照而意外爆紅。照片中她神情專注、氣質優雅的模樣被形容「宛如真人版動漫女主角」，不僅在日本網路引發熱議，連台灣也掀起一波討論，IG湧入大量粉絲留言支持。

三島響現年22歲，來自日本岡山縣。她坦言接觸圍棋純屬偶然，某次路過棋院門口時產生興趣，從此踏上棋士之路。2021年正式取得職業資格，並於2024年4月升至二段。根據日本棋院紀錄，截至今年6月中旬，她的戰績為10勝16敗。

廣告 廣告

讓她人氣急速攀升的關鍵，是近期她在社群平台公開的比賽側拍照。畫面中，她一身簡約穿搭、專注凝視棋盤的模樣被網友狂讚「專業又溫柔」。媒體也形容她舉手投足間散發氣質與智慧兼具的魅力，成功吸引許多非圍棋圈民眾的注意。

意外受到大量關注後，三島響的IG與X（舊稱Twitter）帳號追蹤人數迅速上升，留言區出現不少來自台灣的粉絲支持。「在棋盤前的妳太美了」、「台灣也開始有人討論妳！」成為留言常見語句。

面對突如其來的熱度，三島響也在X平台上回應，表示自己對這樣的反應感到意外與感謝，「沒想到只是一張比賽側拍，竟能被這麼多人看到。」她也強調，自己仍會以專業棋士的身份為重，持續專注在棋藝進步與賽事表現上。

除了棋盤上的專注，她在社群中也不時分享日常生活與旅行照片，展現陽光自然的一面。粉絲笑稱這是「棋士與時尚的完美融合」，更有不少人表示因她而開始關注圍棋比賽。

三島響的走紅被媒體形容為「新世代棋士的象徵」——不再只是沉靜在棋盤上的專業身影，更是結合時代氣息與個人魅力的代表人物。她以自然的親和力與堅定的棋心，讓更多人看見圍棋運動的不同面貌。

更多引新聞報導

H罩杯女神九份散步！豐滿上圍全現形 網傻：這兩粒手抓不住

Dora認了離開樂天桃猿！捲富商外遇傳聞後「暴瘦3字頭」 未來動向說了

