無敵穿牆術？男誤踩油門撞破桶仔雞店 連車帶人墜魚塭

（記者許皓庭／屏東報導）屏東縣枋山鄉台 1 線路段於 14 日凌晨發生一起離奇車禍。一名 41 歲徐姓男子駕駛休旅車準備離開停車場時，疑似因精神不濟誤將油門當煞車，猛烈衝撞路旁桶仔雞餐廳，導致店面全毀並連人帶車墜入後方魚塭。受害業者粗估損失超過 30 萬元，但肇事駕駛對賠償金額是否合理表示存疑，雙方目前在修繕費用上各執一詞，賠償事宜陷入僵局。

圖／屏東縣枋山 14 日凌晨，一名男子駕駛休旅車疑似因精神不濟誤將油門當煞車，猛烈衝撞路旁桶仔雞餐廳，導致店面全毀並連人帶車墜入後方魚塭。（翻攝 記者爆料網 YouTube）

根據警方初步調查，徐姓男子於 14 日凌晨行經枋山鄉加祿村，在鄰近超商購物後於車內稍作休息。不料欲起步離開時，疑似因尚未完全清醒，未確認檔位便貿然踩下油門，強大動力導致車輛瞬間暴衝，先是擊碎餐廳前方的玻璃門與門框，隨後橫掃室內整排圓桌及餐椅，最後撞破後方建築外牆，整輛車直接墜入魚塭。

案發當時雖為深夜，但巨大的撞擊聲響驚動周邊民眾，受波及的桶仔雞餐廳內部慘不忍睹。老闆陳先生事後巡視發現，店內的天花板、大片落地窗及冷氣設施皆嚴重毀損，多張桌椅甚至被推入池中導致桌腳斷裂。更令業者擔憂的是，大量建材與雜物墜入魚塭，恐影響水質並導致蝦類死亡，後續清除與復原的工程浩大，且適逢春節商機將至，店家的營運壓力劇增。

針對後續賠償問題，受害餐廳與魚塭業者開出約 30 萬元的初步估價單。然而，徐姓駕駛雖表示願意負責，卻對該筆修繕費用的「合理性」抱持保留態度，強調必須檢視估價內容是否符合市場行情才肯支付。由於雙方對於賠償數額存在顯著分歧，且受害店家急需於年節前修復完成，若短期內無法達成和解共識，全案恐將透過法律程序由法院進行最終裁定。

屏東縣警局枋寮分局呼籲，駕駛人在操作車輛起步前，應確認身心狀態良好並確保檔位正確，避免因瞬間疏忽導致誤踩油門。目前警方已完成相關筆錄與測繪工作，徐男雖僅受輕傷且排除酒駕，但因個人疏失導致他人重大財務損失，除需面臨龐大的修繕債務外，若協調不成，未來可能還需負擔相關法律與裁判成本。

