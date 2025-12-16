無數人的夢靨！《牠》最驚悚微笑奶奶離世 享耆壽92歲

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

美國好萊塢影星瓊‧格雷格森（Joan Gregson）今日驚傳已於今年6月6日在加拿大新斯科細亞省離世，享耆壽92歲，死因為癌症。她曾是多部恐怖片的綠葉；令觀眾印象最深刻的，便是她在2019年憑藉飾演《牠：第二章 It Chapter Two》裡的克希夫人一角爆紅，隨後也在影集《牠：歡迎來到德利鎮》客串演出，那驚悚詭譎的笑容引發觀眾內心深處的恐懼。

瓊．格雷格森今日驚傳已在半年前辭世，享耆壽92歲。她出生於法國巴黎，演藝生涯起始於1990年，多部代表作包括《吸血鬼保母》、《牠：第二章》、《面具聖徒》等，身涯累計逾30部影視作品；而她的遺作便是今年上映的《牠：歡迎來到德利鎮》，短暫的客串演出，連串該影集整部劇情。

據TVBS報導，讓瓊．格雷格森回歸客串的提議是由該部影集的攝影師安傑羅科拉維基亞（Angelo Colavecchia）所提議，並向導演安迪表示在另一影集與瓊．格雷格森有合作，讓安迪表示「我感到驚喜萬分，因為你會假設那個人可能已經退休了，但我很高興聽到她還在業界工作」。而身為製片人、安迪姐姐的芭芭拉也表示，瓊．格雷格森可能最初便認定這是最後告別作，畢竟當時瓊．格雷格森已高齡91歲，「她擁有令人驚嘆的人生，大半輩子都是舞台劇演員。能邀她回歸是我們的榮幸。她在那裡（片場）時非常開心。」



