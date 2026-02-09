無斑龍紋鱝極度瀕危 水試所衛星標識放流追蹤

（中央社記者汪淑芬台北9日電）台灣特有的無斑龍紋鱝已被國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為「極度瀕危（CR）」等級，農業部水產試驗所採取衛星標識放流追蹤，盼掌更多生態訊息，作為保育措施重要參考。

水試所今天發布新聞稿，為掌握台灣特有軟骨魚類「無斑龍紋鱝」（Rhynchobatus immaculatus）的生態資訊，2024至2025年間在澎湖及雲林外海，成功為5尾個體裝設電子衛星標識籤並放流追蹤。

廣告 廣告

水試所盼透過衛星回傳「無斑龍紋鱝」的移動路徑與活動深度等關鍵資料，補足其基礎生態背景，作為後續制定資源管理與保育措施的重要參考。

水試所說，無斑龍紋鱝為2013年正式命名發表的台灣特有種，主要分布於台灣西部沿海海域，由於棲息環境與人類沿近海活動高度重疊，族群常面臨刺網漁業混獲壓力，導致數量持續下降。

因「無斑龍紋鱝」已被國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為「極度瀕危（CR）」等級，並於2019年納入華盛頓公約（CITES）附錄二管制，水試所自2023年起受海洋委員會海洋保育署委託，積極展開生物學調查，並與雲林、澎湖在地漁民合作推動標識放流作業。

水試所初步追蹤結果顯示，「無斑龍紋鱝」的活動分布隨體型而有差異：幼魚多活動於深度30公尺以內的沿岸及陸棚淺水區域；體型較大的成魚則具備往深海移動的習性，活動深度可超過100公尺。觀測數據證實其整體活動範圍仍高度集中於台灣本島西部及澎湖周邊海域。

水試所說，「無斑龍紋鱝」體長可達2公尺，夏季會於西部沿海產仔，其生存現狀除受漁業混獲影響外，也與棲地劣化及流失密切相關。雖然目前受限於標識個體數量與追蹤期程，研究仍處於初步階段，但現有資料對於釐清其生態特性已具備高度參考價值。

水試所未來將持續進行跨年度調查，累積更完整的科學數據，為台灣特有軟骨魚類的資源永續與保育決策，奠定更堅實的基礎。（編輯：陳清芳）1150209