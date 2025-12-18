無料足湯、繪本風城堡，全家一起Fun鬆一下～台北復興公園

台北復興公園

想到北投都想到什麼好玩的？

以往喜歡去泡溫泉

到溫泉博物館、圖書館逛逛

最近去了三層崎公園看了彩虹花海

還有一個景點很新

帶小孩去北投玩

可以規劃進入的「復興公園」

復興公園球場

台北復興公園

復興公園是一個歷史悠久的公園

大片的綠地與樹林中

有很多球場可以使用

台北復興公園

復興公園網球場

台北復興公園

復興公園羽球場

台北復興公園

復興公園溜冰場

應該是附近居民的散步運動場所

復興公園天然足湯

更熟悉的人可能知道

裡面有天然溫泉泡腳池

規劃得很棒 每天開放時間到

場地外總有很多人排隊入場

台北復興公園

復興公園溫泉足湯

台北復興公園

2021全新特色公園

台北復興公園

台北復興公園

繪本裡的城堡出現了！

外觀是非常少見的原木城堡風格

城堡設計由拼接不對稱的木頭蓋成

童趣的線條

好像照著繪本蓋出來的一樣

台北復興公園

獨特遊戲動線！

由丹麥的兒童遊具團隊設計

城堡每一面都是入口

孩子可以攀岩上去、爬繩索進入

也可以繞近迷宮裡到達

台北復興公園

地上有軟草墊或者碎石舖墊區

爸媽坐在地上陪伴

孩子在地上打滾也沒問題

幼兒也能找到樂趣！

台北復興公園

不擅長攀爬的幼幼

還是可以抓抓石子

訓練手部的精細動作

台北復興公園

城堡內部是小小的秘密空間

對小小孩來說

每一座城堡都充滿冒險感

離樹梢更靠近！攀爬網架

台北復興公園

家有小小猴兒的話

旁邊有簡單攀爬繩索架

可以大展身手！

大草地樹林也很有趣！

台北復興公園

想跑跑跳跳建議再往內部走

有森林草地區可以散散步、玩球

帶上滑步車也能盡情奔馳

別忘了帶上玩沙工具！

台北復興公園

向內部走去，也有玩沙區

簡單的遮蔽

秋日微風坐在這特別舒服

旁邊亦有洗手間方便清洗

適合長輩的活動也有！

台北復興公園

長輩也有可以舒展筋骨的小天地！

泡完足湯再來拉拉筋

全身都活絡起來！

可以跟孫子追趕跑跳囉！

老公園，注入更多歡笑

充滿綠意、遼闊的北投公園

從溫泉、運動公園

再次擁有新的公園意象

透過全新的特色公園

讓更多小朋友駐足造訪

增加北投旅遊的豐富多元回憶！

下回記得帶孩子一起來玩！

台北復興公園

台北市北投區中和街200號

全天開放

