無期徒刑不悔 美籍殺人分屍魔獄中暴走 辱罵獄警再添妨害公務罪

惡性不改！美籍殺人分屍犯獄中再嗆聲 辱罵獄警「Catfish」依妨害公務罪送辦。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】擁有美國籍與以色列雙重國籍的孫姓男子，因涉及震驚社會的加拿大籍何姓男子殺人分屍案，已遭法院判處無期徒刑定讞，目前正在台北監獄服刑。然而，孫男似乎惡性不改，去年底在獄中不但對執勤管理員出言辱罵「Catfish」、「dumb fxxk」等侮辱性言語，甚至直接朝管理員吐口水挑釁。案經台北監獄函送桃園地檢署偵辦，檢方偵結後認為孫男行為已構成侮辱執行職務公務員罪，依法提起公訴。

這名44歲的孫姓男子，過去因殘忍的殺人分屍與棄屍案，在2018年間於新北市永和區犯下重案，將加拿大籍何姓男子殺害後分屍，並棄屍於永和河濱公園。此案歷經審理，最終遭新北地方法院判處無期徒刑，經上訴最高法院駁回定讞，確定在北監執行終身監禁。

未料，身負重刑的孫男在獄中服刑期間，仍不安分守己。根據桃園地檢署調查，事件發生在去年12月7日中午，當時孫男正在台北監獄內，目睹正在執行例行巡邏職務的潘姓管理員經過。孫男竟當著潘姓管理員的面，接連以帶有羞辱性的英語詞彙**「catfish」和「dumb fxxk」（意指笨蛋、白痴）出言辱罵，更過分的是，孫男甚至朝著潘姓管理員吐口水**，嚴重侮辱管理員的人格尊嚴，並公然貶損其依法執行公務的職務威信。

其中，孫男所使用的「Catfish」一詞，英文字面翻譯是「鯰魚」，但在時下的網路文化語境中，該詞彙也常被用來指稱在網路上使用假身份、假資料來欺騙他人的人，具有虛偽、欺騙的負面意涵。檢方認為，孫男引用的這類詞彙，顯然是意圖藉此貶損潘姓管理員的人格，並對其執行職務造成公開的妨害與挑戰。

台北監獄事發後，認為孫男的行為已經嚴重違反監獄秩序，並涉及侮辱公務員的刑事責任，因此立即依法蒐證，將全案函送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署偵訊時，認定被告孫男在監所這種特殊、嚴密的公共場域，公然以英語詞彙辱罵並吐口水攻擊執行職務的管理員，足以構成對公務員執法尊嚴的侵犯。孫姓男子在偵查中對於自己辱罵與吐口水的犯行坦承不諱。

檢方偵結後，認定孫男已涉犯侮辱執行職務公務員罪嫌，依法提起公訴。這起案件也給所有重刑犯一個警惕，即使已被判處無期徒刑，在監所內仍須遵守法紀，任何妨害公務或侮辱執法人員的行為，都將面臨法律的追加制裁，難逃再多一條罪責。