無期徒刑確定！新北櫃姐悶殺2子女上訴「這樣辯」 拚改判30年最高法院打臉

新北蘇姓櫃姐悶殺2子女，最高法院判無期徒刑定讞。資料照。侯柏青攝



沉迷吸毒的蘇姓櫃姐在摩鐵後悶殺一對兒女，一審國民法官重判無期徒刑、褫奪公權終身，她上訴後痛斥一審全面偏袒檢察官，還用「家屬原諒」為由要求改判30年，高院認定蘇女嘴巴上稱「一心求死」，行為上卻持續爭辯幾年的刑度差距，「你仍可自由呼吸，但孩子卻沒了生命」，高院判決仍維持一審刑度。蘇女上訴最高法院遭駁回，全案確定。

調查指出，蘇姓櫃姐育有9歲女兒及6歲兒子，她失業後，去年5月間帶小孩投宿摩鐵，卻連續施用毒品，5/14凌晨還讓姊弟喝下混有安眠藥的水，用枕頭輪流悶殺兩個小孩。蘇女閨密來探視3人時，才掀出這起殘忍的殺童案。

一審國民法庭認定，她非經濟困窘而犯案，而是心情低落想輕生，她主觀認定「孩子是自己的，有權殺死」，且長期施用毒品放任負面情緒，悶殺喝下安眠藥無力抵抗的孩子，因此重判無期徒刑。

檢方未上訴，原本高喊「一心求死」的蘇女卻上訴求輕判，還主張一審審判長教育她的律師「其實國民法官的審理就是一場秀，一場表演，你怎麼表演、你怎麼動人心弦，我就說檢察官會越來越撼動人心，但是你們要表演到感動人心。」她和律師團認為，一審拒絕律師聲請「量刑前社會調查」、「傳喚鑑定人」，也駁回學者專家陳述意見等，審理極為偏頗。

蘇女也主張，一審審判長舉一起殺子自殺的判決（該案經合議庭判處死刑，上訴改判無期徒刑）不當誘導國民法官形成心證預斷或偏見，判決明顯錯誤。她也認為，自己是單親媽媽，是因為對小孩的占有慾太強，以及施用毒品等原因，怕自己輕生後，小孩會被虐待，才起心動念悶殺帶走小孩。她強調，父親和姐姐都願意原諒，希望高院改判最長的有期徒刑，同時定出執行刑30年。

高院在判決書中指出，一審審判長沒有誘導問題，只是提醒蘇女和律師團注意「檢察官強大的法庭訴訟能力」，而且，雖然一審審判長有舉出死刑案例，但沒有不當誘導心證，且國民法官是判無期徒刑，足見國民法官自有判斷，蘇女是因為「臆測」產生誤解。

高院也認為，蘇女主張單親、吸毒及經濟壓力試圖輕生、「謀與小孩同死」等主張，原審都已經審查過，不足以作為上訴減刑的辯解。蘇女當時讓小孩喝下藥水，是為了更容易實現殺人犯行，確保殺害兩人；而且蘇女在犯案期間不斷吸毒，目的顯然是為了「強化殺人意志」。

高院指出，即使蘇女主張父親和姐姐原諒，但兩人僅出具書狀，無法確定為本人，況且蘇女弟弟也未原諒她。此外，新北市政府也提出獨立告訴，新北市府告訴代理人明確陳述「子女不是父母的資產，蘇女身為母親有保護教養孩子的義務，不僅沒有善盡義務還背棄孩子對她的信任…懇請從重量刑。」

蘇女殺害兩名幼子，原審判她2個無期徒刑，但依《刑法》規定，只會執行一個無期徒刑。

高院痛斥，蘇女只是有限期間暫受行動拘束，判無期徒刑入監25年後就有機會假釋，她上訴求判30年，應該是希望服刑15年後就有機會出獄。此外，她聲稱想輕生，迄今卻爭辯幾年的身體自由，反觀兩個無辜孩子已經永久終結生命。

高院認為，蘇女上訴求輕判無理由，據此駁回。蘇女再上訴最高法院遭駁回，全案定讞。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

