無本生意！ 把康是美當倉庫 男接單偷來賣

年前網購下單，想過你的貨是小偷在康是美偷的嗎？甚至中台灣一路偷到南台灣，康是美台南、高雄、台中門市，近期發生多起竊案，損失上百萬，警方比對影像跟大數據，抓到台南一名男子，他在電商平台開賣場，客戶下單後，就去康是美偷保養品或健康食品，再以六折價賣出，無本生意經營了兩個多月，每次偷竊金額大約四到八萬，他是五金賣場員工，熟悉零售業，因此輕易得手，不過還是被監視器拍下犯案過程。

連鎖藥妝店裡，男子選購物品快狠準，不像一般民眾還要慢慢挑選，從貨架上拿了物品，就往袋子裡丟，實際上他沒拿購物籃裝，就沒打算要去結帳，而是用偷的，更誇張的是，他偷的這些保養品，都是客戶在網路上下的訂單。

男子在電商平台網購平台，開了一個賣場，以低價吸客，在客戶下訂後，他會統計好數量，再到康是美藥妝店伺機行竊，偷到客戶要的商品後，再以原價六折賣出，等於是無本生意，而他行竊的康是美門市，足跡遍佈台中台南高雄，被查到行竊案至少14件，店家損失上百萬，也讓消費者擔心，是否會不小心買到贓貨。

民眾：「如果不知道他是用偷的，六折是有可能會買啊，他還是比較便宜啊。」

偷東西在網路銷贓的男子是他，警方在他台南住處，查出還未寄出的贓貨，初步調查發現，他是五金百貨賣場員工，同是零售業，他善於觀察店面狀況，專挑可以下手的時段，但卻逃不過店家的監視器鏡頭，偷竊行為還是被拍下了，變成了康是美大盜。

高雄市刑大偵四隊隊長吳永彬：「竊嫌犯案前會搭乘火車，換成計程車，再步行繞行巷弄小路，刻意製造多處斷點，企圖藉以規避警方查緝。」

男子告訴警方，他每次都等訂單累積大約4到8萬元左右，才下手行竊。因為缺錢花用，想出這套商業模式，男子異想天開，做了兩個月無本電商夢，終究因為犯法賣場被抄、商品下架，人也進牢裡反省。

