無業女誤信求職陷阱成詐團車手 新北母大義滅親報警逮人

記者莊淇鈞／新北報導

警方逮捕詐團監控手陳男。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區1名無業的陳女，透過網路日前應徵上某公司負責收取款項的外務人員，陳母得知後認為是求職詐騙，但陳女卻執意接受該公司所派遣任務，準備前往公司所說的地點取款，陳母無奈只好前往警局求助。中和警方獲報埋伏逮捕陳女及陳姓監控手，詢後將2人詐欺及洗錢罪嫌送辦，檢察官複訊後交保限制住居。

陳女與詐團簽立的假求職契約。（圖／翻攝畫面）

據了解，28歲無業的陳女日前在臉書發現求職廣告，應徵上某公司的外務人員，只需要負責收取公司在外的應收款項，工資可從領取的款項內抽取，每次酬勞2000元且車馬費另計。陳女不疑有他簽約入職後，10月27日陳女應公司指示欲外出取款，陳母查看陳女手機對話記錄後懷疑是求職詐騙陷阱，擔心陳女誤蹈法網立即阻止，但女兒仍執意前往公司派遣地點取款。

陳女誤信求職陷阱成為車手。（圖／翻攝畫面）

陳母無奈只好向中和警分局錦和派出所報案，警方獲報立即出動埋伏跟監，警方發現陳女及另1名20歲的陳姓男監控手神情緊張數次回頭張望，警方研判2人已知事跡敗露，立即於中和區圓通路將陳女及監控手陳男逮捕，並查扣契約書、識別證等證物。

監控手陳男（前）及車手陳女（後）被警方移送。（圖／翻攝畫面）

警詢時陳女及陳男堅稱依照公司指示前來取款，並不知是詐騙，警方詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌將2人移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後諭令交保並限制住居。

不良行為，請勿模仿！

