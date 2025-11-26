無業德籍男子連續行搶獲利不到百元 卻吃上2起強盜官司

〔記者謝武雄／桃園報導〕德國籍男子HOEPPNER因為2年沒有工作、三餐不繼，竟於今年9月13日清晨4點54分，前往中壢區廣州路萊爾富超商意圖搶劫未果，只拿走價值29元波蜜芭樂汁，隨後又到家樂福朝超市行搶，搶走現金1萬元及萬寶路香菸1包，隨即被警方逮捕，查扣贓款9915元、萬寶路香菸(皆已發還)，檢方偵查終結，以強盜案件提起公訴。

檢方認為，被告所為係犯刑法強盜罪，而有同法攜帶兇器加重情形，應以同法攜帶兇器強盜罪名論處。被告所犯2次攜帶兇器強盜罪嫌，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。

廣告 廣告

檢警調查指出，HOEPPNER已經2年沒有工作、三餐不繼，只能吃便宜的食物，他想到搶劫，萊爾富超商沒搶到錢；5點30分到家樂福超市搶劫，叫女店員過來，然後亮出水果刀要求女店員給錢，然後就拿走收銀員現金袋，內有47張100元鈔票、6張500元鈔票、40枚50元硬幣、40枚5元硬幣、100枚1元硬幣，HOEPPNER抓了紙鈔並把零錢倒進他的環保袋內，離開前還拿了1包萬寶路香菸。

由於第一家超商店員逃離時報警，中壢警方調閱相關監視器畫面循線於清晨6點11分在附近另一家超商發現HOEPPNER在吃東西進店抓他，當場查扣贓款9915元(已發還)、萬寶路香菸1包(已發還)，作案用水果刀、作案時穿著之軍綠色外套等物；HOEPPNER萊爾富超商、家樂福超市行搶，僅得利85元及1瓶飲料，卻要吃上2起強盜重罪。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

香港婦人到高雄夢時代用餐 突身體不適倒 今晨宣告不治

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

居服員代刷長輩健保卡免掛號費 嘉義診所5年涉詐領88萬健保費

手刀對獎！11/25 大樂透、今彩539開獎啦

