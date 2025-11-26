無業德籍男搶劫超商、超市！肚子餓鋌而走險 檢方依攜帶兇器強盜罪起訴

德國籍男子搶劫超商與超市，遭逮後今日偵結，依攜帶兇器強盜罪嫌起訴。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 德國籍男子HOEPPNER失業2年、三餐不繼，今年9月13日清晨鋌而走險前往中壢區廣州路萊爾富超商意圖搶劫，持刀威嚇店員，先是搶走1瓶波蜜芭樂汁，隨後到家樂福超市搶走現金1萬元及萬寶路香菸1包，隨即被警方逮捕，桃園地檢署偵結依攜帶兇器強盜罪嫌起訴。

檢警調查指出，61歲的德國籍HOEPPNER因缺錢花用，今年9月13日先到中壢區廣州路萊爾富超商，持刀脅迫店員交付收銀機內之現金，店員機警逃離櫃台，HOEPPNER僅拿取1瓶波蜜芭樂汁離去。

廣告 廣告

隨後HOEPPNER前往附近中北路上家樂福超市，持水果刀脅迫黃姓女店員交付收銀機內現金，取出金庫內1萬元（包括佰鈔47張、伍佰鈔6張、50元硬幣40枚、5元硬幣40枚、1元硬幣100枚），並拿取櫃檯價值100元香菸1包。

黃女報警處理，中壢警方到場後調閱監視器畫面循線在另一家超商附近發現德國籍HOEPPNER，當場查扣剩餘贓款9915元、香菸1包、水果刀與作案時穿著的軍綠色外套。落網後HOEPPNER稱2年沒有工作非常絕望，且三餐不繼只能吃便宜食物，沒有其他選擇，才會想到搶劫。

檢方認為何男犯行明確，係觸犯刑法之攜帶兇器強盜罪，偵結依攜帶兇器強盜罪嫌起訴。中壢警方提醒，深夜時段商家與民眾更需提高警覺，遇到持械威脅切勿貿然反抗，以人身安全優先，並立刻報警。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中知名機車行爆惡性倒閉！車主無奈：改車改到老闆跑路

台旅客阿布達比轉機遭武裝人員帶走！失聯3天 家屬急PO文求助