無業男噁喊：咱來相X！侵入住宅「猥褻女鄰居」1頑劣態度…讓他刑期翻倍

記者陳弘逸／高雄報導

高雄已婚又無業的王姓男子，3年前闖入女鄰居家中，用台語對她說「咱來相X」，並徒手撫摸女方胸部多次，強制猥褻得逞，因女方掙扎抵抗並大聲呼救，王男才離去。事後挨告，王男賠償16萬元達成調解，一審遭判1年8個月有期徒刑。未料，王男上訴二審翻供，又改口不認罪，遭法院加重改判3年2個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，王男2023年4月2日擅自闖入女鄰居小萱（化名）住處，竟用台語對她說「咱來相X」，隨後徒手撫摸女方胸部多次，強制猥褻得逞，因女方掙扎抵抗並大聲呼救，男方才作罷離去。

廣告 廣告

事後小萱報警提告，警詢、偵訊期間，王男都否認犯罪，直到審理期間，才知所悔改，坦承犯行，並以16萬元達成調解，有履約完畢；一審法官考量，他有公共危險及竊盜前科，依侵入住宅對精神障礙之人犯強制猥褻罪，判處1年8個月有期徒刑。

王男不服提起上訴，竟在二審又改口否認加重強制猥褻，辯稱小萱家是開雜貨店的，當天是要去買金紙，承認侵入住宅，也沒有摸女方胸部，更不知道對方是精神障礙。

雖然，原審小萱表明願意原諒、請求從輕量刑，二審法官認為，王男上訴未見有何悔悟之意，犯後態度難認良好，因此，撤銷原審判決，處較重之刑，改以侵入住宅對精神障礙之人犯強制猥褻罪，處3年2個月有期徒刑，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

IG聊色找少女「車震」還拍色片留念！職軍爽完荷包吸乾…瞬間負債近百萬

國中畢旅變調！領隊闖女學生房間喝酒、尬聊趕不走…硬拔房卡害他們嚇壞

摩鐵激戰已婚女職員…回味「濕整晚！要補一下」校長遭解聘、形象全崩

涉毒、酒駕上路撞死78歲翁！26歲肇逃男遭拘捕收押…確定在看守所過年

